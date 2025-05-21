Бывший сценарист легендарной серии Half-Life заявил, что не хотел бы участвовать в создании третьей части

Бывший сценарист легендарной серии Half-Life Марк Лэйдлоу дал откровенное интервью IGN, в котором заявил, что не принял бы участие в создании Half-Life 3, даже если бы его пригласили обратно в Valve. По его словам, он давно ощущает, что уступает место новому поколению разработчиков, вдохновлённых играми прошлого.

«Даже когда я ещё работал в Valve, чувствовал, как становлюсь стариком, который всё отбраковывает. Думаю, пришло время позволить молодым творцам реализовывать свои идеи, а не цепляться за своё видение G-Man’а», — признался Лэйдлоу.

Сценарист подчеркнул, что создание истории, способной удивить, требует полной вовлечённости и актуальности в контексте индустрии — а он уже не чувствует в себе ни того, ни другого. Он также отметил, что не следит за текущими проектами Valve и даже не играл в Half-Life: Alyx.

«Сейчас мне интересны совсем другие вещи. Быть на острие — это не про меня», — добавил он. По его мнению, Half-Life осталась в прошлом, и возвращаться к ней ради ностальгии было бы ошибкой.

Между тем инсайдер Тайлер Маквикер утверждает, что Valve уже работает над Half-Life 3, и анонс возможен в 2025 году.