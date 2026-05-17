ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 548 оценок

Бывший сценарист Valve Чет Фалисек заявил об отсутствии интереса к созданию сюжета для Half-Life 3

Extor Menoger Extor Menoger

Бывший сценарист Valve Чет Фалисек, известный по работе над Half-Life 2, Left 4 Dead и Portal, поделился мыслями о возможности написания сюжета для продолжения серии. В видео разработчик предупредил зрителей, что его слова не стоит воспринимать как намек на разработку Half-Life 3. Он решил обсудить события, произошедшие более 10 лет назад, и ответил на комментарий фаната о том, что создать новую часть игры было бы невероятно легко, так как сюжет мог бы развиваться в любом направлении.

Фалисек объяснил, что для некоторых авторов это действительно так, но лично он предпочитает концентрироваться на характерах персонажей и их реакциях в моменте, а не на глубоком изучении вымышленной вселенной. Разработчик признался, что современная одержимость фанатов детальным лором ему не близка. Он категорически не хочет возвращаться к проектам, которые уже имеют богатую предысторию. По словам сценариста, ему совершенно не хочется выслушивать претензии от преданных поклонников, которые помнят детали истории, придуманной 50 лет назад, лучше него самого.

В качестве примера Фалисек упомянул свои переговоры со студией Bungie. Огромное количество лора в их играх просто напугало его. Разработчик отметил, что плохо помнит даже детали собственной жизни, не говоря уже о чужих игровых вселенных. Любые сиквелы он считает настоящим кошмаром и не планирует принимать в них участие.

Завершая мысль о Half-Life 3, Фалисек заявил, что не притронулся бы к игре даже палкой длиной 10 футов, гравипушкой или руками Пса. Бывший сотрудник Valve окончательно дал понять, что его возвращение к культовой франшизе исключено.

34
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
SkyraX

всмысле? тут же каждый день лупят новости-слухи, что хл3 каждый день выходит чуть ли не каждый день "завтра"

15
Дмитрий Бoровинский
14
Real Slim Shady

Тебе кто слово давал, позволь тебе напомнить ты БЫВШИЙ сценарист, это как если бы условный кто-то вдруг решил съездить со своим сыном на рыбалку, забыв что его сынок уже давным давно умер ну или не умер, а его уже лет 10 воспитывает отчим, так как женушка подала на развод ещё до рождения сыночка.

9
Сережаа

Продолжение(к чему угодно) должен писать искренний фанат а не просто чувак за зарплату.

8
Шрек vs Clair Obser 33

РЕБЯТА! ВОТ-ВОТ УЖЕ АНОНСИРУЮТ HALF-LIFE 3 на TGA 2026/27/28/29/30...! Бегом смотреть!

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ