Бывший сценарист Valve Чет Фалисек заявил об отсутствии интереса к созданию сюжета для Half-Life 3

Бывший сценарист Valve Чет Фалисек, известный по работе над Half-Life 2, Left 4 Dead и Portal, поделился мыслями о возможности написания сюжета для продолжения серии. В видео разработчик предупредил зрителей, что его слова не стоит воспринимать как намек на разработку Half-Life 3. Он решил обсудить события, произошедшие более 10 лет назад, и ответил на комментарий фаната о том, что создать новую часть игры было бы невероятно легко, так как сюжет мог бы развиваться в любом направлении.

Фалисек объяснил, что для некоторых авторов это действительно так, но лично он предпочитает концентрироваться на характерах персонажей и их реакциях в моменте, а не на глубоком изучении вымышленной вселенной. Разработчик признался, что современная одержимость фанатов детальным лором ему не близка. Он категорически не хочет возвращаться к проектам, которые уже имеют богатую предысторию. По словам сценариста, ему совершенно не хочется выслушивать претензии от преданных поклонников, которые помнят детали истории, придуманной 50 лет назад, лучше него самого.

В качестве примера Фалисек упомянул свои переговоры со студией Bungie. Огромное количество лора в их играх просто напугало его. Разработчик отметил, что плохо помнит даже детали собственной жизни, не говоря уже о чужих игровых вселенных. Любые сиквелы он считает настоящим кошмаром и не планирует принимать в них участие.

Завершая мысль о Half-Life 3, Фалисек заявил, что не притронулся бы к игре даже палкой длиной 10 футов, гравипушкой или руками Пса. Бывший сотрудник Valve окончательно дал понять, что его возвращение к культовой франшизе исключено.