Фанаты Half-Life увидели намёк на Half-Life 3 в неожиданной скидке от Valve

Поклонники Half-Life нашли новый повод для теорий о долгожданной Half-Life 3. На этот раз внимание сообщества привлекла необычная скидка на первую часть серии в Steam.

Пользователи заметили, что сейчас со скидкой продаётся только оригинальная Half-Life, причём всего за 25% от обычной цены. Это самый маленький дисконт для игры за последние 12 лет. Для сравнения: в последние годы Valve обычно снижала цену на 75–90%, а во время весенней распродажи 2026 года скидка составляла 80%.

На фоне продолжающихся слухов о загадочном проекте HLX, который многие считают Half-Life 3, часть фанатов решила, что столь странная акция может быть своеобразным намёком перед Summer Game Fest.

Впрочем, доказательств у этой теории нет. Valve пока никак не комментирует ситуацию, а многие игроки считают, что сообщество просто пытается найти скрытый смысл там, где его может не быть.

Тем не менее интерес к HLX не угасает. Датамайнеры продолжают находить упоминания проекта в обновлениях движка Source 2, а инсайдеры уже несколько лет утверждают, что речь идёт о новой одиночной игре во вселенной Half-Life с Гордоном Фрименом в главной роли.

Пока Valve хранит молчание, фанатам остаётся лишь строить догадки — и даже необычная скидка на первую Half-Life мгновенно превращается в повод для обсуждения возможного анонса Half-Life 3.