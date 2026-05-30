Фанаты Half-Life увидели намёк на Half-Life 3 в неожиданной скидке от Valve

Поклонники Half-Life нашли новый повод для теорий о долгожданной Half-Life 3. На этот раз внимание сообщества привлекла необычная скидка на первую часть серии в Steam.
Пользователи заметили, что сейчас со скидкой продаётся только оригинальная Half-Life, причём всего за 25% от обычной цены. Это самый маленький дисконт для игры за последние 12 лет. Для сравнения: в последние годы Valve обычно снижала цену на 75–90%, а во время весенней распродажи 2026 года скидка составляла 80%.
На фоне продолжающихся слухов о загадочном проекте HLX, который многие считают Half-Life 3, часть фанатов решила, что столь странная акция может быть своеобразным намёком перед Summer Game Fest.
Впрочем, доказательств у этой теории нет. Valve пока никак не комментирует ситуацию, а многие игроки считают, что сообщество просто пытается найти скрытый смысл там, где его может не быть.
Тем не менее интерес к HLX не угасает. Датамайнеры продолжают находить упоминания проекта в обновлениях движка Source 2, а инсайдеры уже несколько лет утверждают, что речь идёт о новой одиночной игре во вселенной Half-Life с Гордоном Фрименом в главной роли.
Пока Valve хранит молчание, фанатам остаётся лишь строить догадки — и даже необычная скидка на первую Half-Life мгновенно превращается в повод для обсуждения возможного анонса Half-Life 3.
следующий блог будет: "Фанаты Half-Life увидели намёк на Half-Life 3 в облаках"
Ах да, есть кое кто хуже фанатов гта, это фанаты халф лайф
Тут вообще на этом сайте есть какой-нибудь редактор новостей? Или система внутренних оценок? Или вот всякий оболтус может тупо заливать всякую xуйню на главную бесконечно?
Надо было ставить скидку 3%, фанаты(шизы) вообще бы обоссались от радости и наклепали 100500 новостей о намеках на хл3...
Им бы таблетки начать пить…