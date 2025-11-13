Фанаты разглядели в анонсе новых устройств Valve намёк на Half-Life 3

Valve в очередной раз оказалась в центре внимания, анонсировав сразу три новых устройства: геймпад, новый компактный компьютер Steam Machine и набор для виртуальной реальности. В сети моментально заговорили о возможной связи этих анонсов с легендарной Half-Life 3 — проектом, которого фанаты ждут почти два десятилетия.
Повод для спекуляций дал новый ролик компании: на клавиатуре одного из устройств заметили логотип Лямбды и слово «SOON» рядом с буквой H. Также пользователи обратили внимание на низкополигонального G-Man в отражении Steam Frame из ролика Адама Сэвиджа, который он снимал в офисе VALVE
Ноябрь на главной странице Steam впервые за десятилетие остался почти пустым, что тоже подогрело слухи: игроки связывают это с важным релизом, ведь первая Half-Life вышла 19 ноября 1998 года. Надежный инсайдер и датамайнер Тайлер МакВикер утверждал, что анонс или релиз игры может состояться именно в ноябре.
При этом представители Valve поспешили развеять догадки о VR-версии проекта: ресурс Road to VR подтвердил, что на данный момент компания не работает над игрой для виртуальной реальности. Тем не менее, многие считают, что тизеры и утечки на устройствах — лишь намёки на традиционный сиквел Half-Life, кодовое имя которого в сети называют HLX.
За последний год появилось множество сигналов о подготовке HLX. В коде других проектов Valve и самой платформы Steam обнаруживали намёки на будущую игру, также ходили слухи о действиях актёра озвучки культового G-Man’а и комментариях Гейба Ньюэлла, признающего, что HL3 пока не вышла. Более того, инсайдеры сообщали о том, что работа над HLX якобы близка к завершению, и к середине года игра была «проходимой от начала до конца».
Энтузиазм фанатов не угасает даже при отсутствии официального подтверждения. Группы в соцсетях активно обсуждают новые устройства Valve, а Лямбда на клавиатуре и другие косвенные намеки стали поводом для оживлённых теорий. Игроки ждут, когда Valve наконец объявит о сиквеле Half-Life, даже если это произойдёт неожиданно.
Пока официальной информации нет, остаётся лишь наблюдать за развитием событий. Но одно ясно: Valve снова доказала, что умеет держать фанатов в напряжении, а слухи о Half-Life 3 продолжают быть вечным двигателем игровой индустрии.
устройства три! шлем приставка и контроллер! значит халф лайф 3 подтверждён!
Это уже не фанаты а фанатики, притом радикальные.
Что-от такого момента не видел в видео
Господи...
Мечтать не вредно!)
Я провел математические расчеты, ну и сходил к гадалке, и пришел к выводу: надпись "скоро" на устройстве, которое выйдет через пару месяцев, означает что устройство, на котором находится надпись, выйдет совсем скоро
Это уже не смешно)
Контроллеры у вр шлема полный отстой, перегружены кнопками и стики расположены так что руки банально затекать будут самое тупое решение, лучше подождать анонса четвертого квеста чтобы понять какую платформу лучше взять + к тому времени выйдут исправленные ревизии фрейма и может быть альтернативные контроллеры.
Лично у меня желание брать фрейм отбивают эти контроллеры + неизвестная цена которая легко может быть в районе 1к зеленых и больше.
Я понял, по расположения солнца и луны и уровню кислорода в атмосфере ... это анонс хл3.