Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 490 оценок

Фанаты разглядели в анонсе новых устройств Valve намёк на Half-Life 3

butcher69 butcher69

Valve в очередной раз оказалась в центре внимания, анонсировав сразу три новых устройства: геймпад, новый компактный компьютер Steam Machine и набор для виртуальной реальности. В сети моментально заговорили о возможной связи этих анонсов с легендарной Half-Life 3 — проектом, которого фанаты ждут почти два десятилетия.

Повод для спекуляций дал новый ролик компании: на клавиатуре одного из устройств заметили логотип Лямбды и слово «SOON» рядом с буквой H. Также пользователи обратили внимание на низкополигонального G-Man в отражении Steam Frame из ролика Адама Сэвиджа, который он снимал в офисе VALVE

Инсайдеры предполагают анонс Half-Life 3 18 ноября - необычно долгий промежуток между Steam-ивентами

Ноябрь на главной странице Steam впервые за десятилетие остался почти пустым, что тоже подогрело слухи: игроки связывают это с важным релизом, ведь первая Half-Life вышла 19 ноября 1998 года. Надежный инсайдер и датамайнер Тайлер МакВикер утверждал, что анонс или релиз игры может состояться именно в ноябре.

При этом представители Valve поспешили развеять догадки о VR-версии проекта: ресурс Road to VR подтвердил, что на данный момент компания не работает над игрой для виртуальной реальности. Тем не менее, многие считают, что тизеры и утечки на устройствах — лишь намёки на традиционный сиквел Half-Life, кодовое имя которого в сети называют HLX.

Valve не работает над новыми VR-играми

За последний год появилось множество сигналов о подготовке HLX. В коде других проектов Valve и самой платформы Steam обнаруживали намёки на будущую игру, также ходили слухи о действиях актёра озвучки культового G-Man’а и комментариях Гейба Ньюэлла, признающего, что HL3 пока не вышла. Более того, инсайдеры сообщали о том, что работа над HLX якобы близка к завершению, и к середине года игра была «проходимой от начала до конца».

Энтузиазм фанатов не угасает даже при отсутствии официального подтверждения. Группы в соцсетях активно обсуждают новые устройства Valve, а Лямбда на клавиатуре и другие косвенные намеки стали поводом для оживлённых теорий. Игроки ждут, когда Valve наконец объявит о сиквеле Half-Life, даже если это произойдёт неожиданно.

Пока официальной информации нет, остаётся лишь наблюдать за развитием событий. Но одно ясно: Valve снова доказала, что умеет держать фанатов в напряжении, а слухи о Half-Life 3 продолжают быть вечным двигателем игровой индустрии.

Комментарии:  10
вортигонт вортигонтович

устройства три! шлем приставка и контроллер! значит халф лайф 3 подтверждён!

6
DezkQ

Это уже не фанаты а фанатики, притом радикальные.

3
The Ryan

Что-от такого момента не видел в видео

5uperNova

Господи...

askazanov

Мечтать не вредно!)

Vinzed

Я провел математические расчеты, ну и сходил к гадалке, и пришел к выводу: надпись "скоро" на устройстве, которое выйдет через пару месяцев, означает что устройство, на котором находится надпись, выйдет совсем скоро

Константин335

Это уже не смешно)

Tom[Cat]

Контроллеры у вр шлема полный отстой, перегружены кнопками и стики расположены так что руки банально затекать будут самое тупое решение, лучше подождать анонса четвертого квеста чтобы понять какую платформу лучше взять + к тому времени выйдут исправленные ревизии фрейма и может быть альтернативные контроллеры.

Лично у меня желание брать фрейм отбивают эти контроллеры + неизвестная цена которая легко может быть в районе 1к зеленых и больше.

Neko-Aheron

Я понял, по расположения солнца и луны и уровню кислорода в атмосфере ... это анонс хл3.