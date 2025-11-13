Фанаты разглядели в анонсе новых устройств Valve намёк на Half-Life 3

Valve в очередной раз оказалась в центре внимания, анонсировав сразу три новых устройства: геймпад, новый компактный компьютер Steam Machine и набор для виртуальной реальности. В сети моментально заговорили о возможной связи этих анонсов с легендарной Half-Life 3 — проектом, которого фанаты ждут почти два десятилетия.

Повод для спекуляций дал новый ролик компании: на клавиатуре одного из устройств заметили логотип Лямбды и слово «SOON» рядом с буквой H. Также пользователи обратили внимание на низкополигонального G-Man в отражении Steam Frame из ролика Адама Сэвиджа, который он снимал в офисе VALVE

Ноябрь на главной странице Steam впервые за десятилетие остался почти пустым, что тоже подогрело слухи: игроки связывают это с важным релизом, ведь первая Half-Life вышла 19 ноября 1998 года. Надежный инсайдер и датамайнер Тайлер МакВикер утверждал, что анонс или релиз игры может состояться именно в ноябре.

При этом представители Valve поспешили развеять догадки о VR-версии проекта: ресурс Road to VR подтвердил, что на данный момент компания не работает над игрой для виртуальной реальности. Тем не менее, многие считают, что тизеры и утечки на устройствах — лишь намёки на традиционный сиквел Half-Life, кодовое имя которого в сети называют HLX.

За последний год появилось множество сигналов о подготовке HLX. В коде других проектов Valve и самой платформы Steam обнаруживали намёки на будущую игру, также ходили слухи о действиях актёра озвучки культового G-Man’а и комментариях Гейба Ньюэлла, признающего, что HL3 пока не вышла. Более того, инсайдеры сообщали о том, что работа над HLX якобы близка к завершению, и к середине года игра была «проходимой от начала до конца».

Энтузиазм фанатов не угасает даже при отсутствии официального подтверждения. Группы в соцсетях активно обсуждают новые устройства Valve, а Лямбда на клавиатуре и другие косвенные намеки стали поводом для оживлённых теорий. Игроки ждут, когда Valve наконец объявит о сиквеле Half-Life, даже если это произойдёт неожиданно.

Пока официальной информации нет, остаётся лишь наблюдать за развитием событий. Но одно ясно: Valve снова доказала, что умеет держать фанатов в напряжении, а слухи о Half-Life 3 продолжают быть вечным двигателем игровой индустрии.