Фанаты снова "нашли" намёк на Half-Life 3 - на этот раз в обновлении Counter-Strike 2

Сообщество игроков вновь обсуждает возможный анонс Half-Life 3 — поводом стало обновление карты Cache в Counter-Strike 2 от Valve.

Игроки обратили внимание на небольшое изменение окружения: на карте были «починены» два электрических щита, тогда как третий остался неисправным. В сети быстро появилась теория, что это якобы символизирует «третью часть», которая всё ещё находится в разработке.

Дополнительным аргументом в пользу этой версии стало расположенное рядом слово «ВЫХОД» — некоторые фанаты интерпретировали его не только как «выход», но и как «релиз». В итоге из этих деталей начали складывать очередную конспирологическую цепочку намёков.

Впрочем, подобные теории возникают не впервые. Сообщество уже не раз пыталось связать малейшие изменения в играх Valve с долгожданным продолжением культовой серии. Ранее фанаты анализировали посты актёров озвучки, элементы карт и даже скрытые числа, пытаясь найти «доказательства» скорого анонса.

На практике же такие догадки регулярно оказываются слишком притянутыми. Даже если изменения на карте Cache и являются шуткой со стороны разработчиков, они вряд ли служат реальным тизером новой игры.