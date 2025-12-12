Фанаты в ярости, что Half-Life 3 не представили на The Games Awards 2025

После многочисленных утечек и слухов мечта, в очередной раз, умерла. Многие фанаты Half-Life ожидали, что Valve анонсирует Half-Life 3 до шоу TGA 2025. И когда этого не произошло, все были уверены, что она будет анонсирована на самом мероприятии. Однако, как и следовало ожидать, этого не произошло
Начнём с начала. В ноябре 2025 года некоторые пользователи X/Twitter намекнули на важный анонс от Valve. И они оказались правы. Тогда Valve представила Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame. Однако слухи о Half-Life 3 оказались ложными.
Можно было бы подумать, что поклонники Half-Life 3 уже давно усвоили урок. Но нет. По какой-то причине люди были уверены, что Valve анонсирует Half-Life 3 на The Game Awards 2025. И снова они были разочарованы.
Сабреддит и форумы сообщества Steam полнятся темами и сообщениями от разочарованных геймеров.
На этом этапе фанатам Half-Life следует просто перестать слушать любых инфлюенсеров и инсайдеров. И это самая большая проблема для многих фанатов. Они слепо следуют за людьми и верят каждому слуху, появляющемуся в интернете.
сами нафантазировали а потом расстроились, что фантазия не реальна)))
А знаете кто ещё больше в ярости? Те, кто миллионы бонусов сюда закинул.
Я ожидаемо поставил на то, что не состоится, а с чего бы собственно)
ахахха
Я поставил на то, что анонс не состоится в этом году.
На фоне феноменальной победы Экспедиции 33 и конкретного такого обсёра KCD2, отсутствие анонса HL3 никак не испортило всеобщего впечатления от ТГА в целом.
а эти фанаты с тобой, автор, в одной комнате?
С ним бонусы
Я бы написал "После идиотских вбросов и фейков на которые повестись могли только дебилы" ну да ладно.
Сами себе этот анонс выдумали, сами же и обиделись, а это...
Мне кажется, дядюшка Гейб просто троллит фанатов Халфы.
Гейб вообще ничего не делает. Мы сами всё придумываем)
Вряд ли игра вообще существует.
как же пох на эту распиаренную. за.пу