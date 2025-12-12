ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 520 оценок

Фанаты в ярости, что Half-Life 3 не представили на The Games Awards 2025

monk70 monk70

После многочисленных утечек и слухов мечта, в очередной раз, умерла. Многие фанаты Half-Life ожидали, что Valve анонсирует Half-Life 3 до шоу TGA 2025. И когда этого не произошло, все были уверены, что она будет анонсирована на самом мероприятии. Однако, как и следовало ожидать, этого не произошло

Начнём с начала. В ноябре 2025 года некоторые пользователи X/Twitter намекнули на важный анонс от Valve. И они оказались правы. Тогда Valve представила Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame. Однако слухи о Half-Life 3 оказались ложными.

Можно было бы подумать, что поклонники Half-Life 3 уже давно усвоили урок. Но нет. По какой-то причине люди были уверены, что Valve анонсирует Half-Life 3 на The Game Awards 2025. И снова они были разочарованы.

Сабреддит и форумы сообщества Steam полнятся темами и сообщениями от разочарованных геймеров.

На этом этапе фанатам Half-Life следует просто перестать слушать любых инфлюенсеров и инсайдеров. И это самая большая проблема для многих фанатов. Они слепо следуют за людьми и верят каждому слуху, появляющемуся в интернете.

SwollenDumbo

сами нафантазировали а потом расстроились, что фантазия не реальна)))

26
HellowRainbow
6
ratte88

А знаете кто ещё больше в ярости? Те, кто миллионы бонусов сюда закинул.

23
SomeMark

Я ожидаемо поставил на то, что не состоится, а с чего бы собственно)

6
Punisher1

ахахха

_Exsus_

Я поставил на то, что анонс не состоится в этом году.

Summor Ner

На фоне феноменальной победы Экспедиции 33 и конкретного такого обсёра KCD2, отсутствие анонса HL3 никак не испортило всеобщего впечатления от ТГА в целом.

21
JohnyKitamao

а эти фанаты с тобой, автор, в одной комнате?

13
HellowRainbow

С ним бонусы

2
Diablonos
После многочисленных утечек и слухов мечта, в очередной раз, умерла.

Я бы написал "После идиотских вбросов и фейков на которые повестись могли только дебилы" ну да ладно.

7
Grimnebulin

Сами себе этот анонс выдумали, сами же и обиделись, а это...

7
thepost

Мне кажется, дядюшка Гейб просто троллит фанатов Халфы.

6
cthulhu42

Гейб вообще ничего не делает. Мы сами всё придумываем)

2
nikvik jm

Вряд ли игра вообще существует.

4
Рио Фокс
3
KILLA06

как же пох на эту распиаренную. за.пу

3
