Фанаты в ярости, что Half-Life 3 не представили на The Games Awards 2025

После многочисленных утечек и слухов мечта, в очередной раз, умерла. Многие фанаты Half-Life ожидали, что Valve анонсирует Half-Life 3 до шоу TGA 2025. И когда этого не произошло, все были уверены, что она будет анонсирована на самом мероприятии. Однако, как и следовало ожидать, этого не произошло

Начнём с начала. В ноябре 2025 года некоторые пользователи X/Twitter намекнули на важный анонс от Valve. И они оказались правы. Тогда Valve представила Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame. Однако слухи о Half-Life 3 оказались ложными.

Можно было бы подумать, что поклонники Half-Life 3 уже давно усвоили урок. Но нет. По какой-то причине люди были уверены, что Valve анонсирует Half-Life 3 на The Game Awards 2025. И снова они были разочарованы.

Сабреддит и форумы сообщества Steam полнятся темами и сообщениями от разочарованных геймеров.

На этом этапе фанатам Half-Life следует просто перестать слушать любых инфлюенсеров и инсайдеров. И это самая большая проблема для многих фанатов. Они слепо следуют за людьми и верят каждому слуху, появляющемуся в интернете.