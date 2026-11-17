Хорошо знакомый ведущий The Game Awards Джефф Кили вновь дразнит игровое сообщество намеками на культовую вселенную Valve. В официальных социальных сетях премии был опубликован ролик, посвященный 22-й годовщине выхода Half-Life 2, в котором появился сам Кили в ярко-оранжевом свитере, напоминающем цветовую гамму защитного костюма HEV.

Видеоряд совмещает постер шутера с Гордоном Фрименом и Аликс Вэнс, кадры коридоров в индустриальном стиле и отсылки к интерактивной документальной серии The Final Hours, созданием которой Кили занимался при поддержке Valve.

В сообществе геймером публикация мгновенно вызвала ажиотаж и скепсис одновременно. Игроки обратили внимание на странный выбор даты — Valve и организаторы редко празднуют некруглые даты вроде 22-летия игры, вышедшей 16 ноября 2004 года. Часть пользователей считает, что ведущий просто привлекает дополнительное внимание к предстоящему в декабре шоу, эксплуатируя больную для игроков тему. Однако другие энтузиасты надеются, что Кили, поддерживающий тесный контакт с Гейбом Ньюэллом, готовит почву для анонса загадочного проекта под кодовым названием HLX, следы которого датамайнеры регулярно находят в обновлениях движка Source 2.

Стоит отметить, что слухи и якобы инсайды о скором анонсе полноценного продолжения Half-Life 2 ходят уже очень давно и с удивительной регулярностью. О Half-Life 3 фактически начинают говорить каждый раз перед любым крупным игровым ивентом — от профильных летних презентаций до ежегодных TGA. И хотя за долгие годы ожидание триквела превратилось в главный мем игровой индустрии, не будет ничего удивительного, если в один прекрасный момент подобные разговоры в итоге действительно окажутся правдивыми.

Так или иначе, интрига разрешится на трансляции The Game Awards уже в следующем месяце, где зрители узнают, был ли ролик данью уважения классике или долгожданным тизером.