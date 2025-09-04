Half-Life 3 HLX продолжает развиваться: оптимизация и обновления игрового процесса

Разработка проекта HLX от Valve, предположительно, Half-Life 3, продолжается: вносятся изменения в игровую механику, оптимизация и появляются новые функции.

В новом видео, опубликованном на YouTube, известный датамайнер и инсайдер Valve Тайлер Маквикер представил обзор всех обновлений проекта HLX, найденных в последнем обновлении Counter-Strike 2. Над проектом проделана значительная работа: расширена система транспортных средств, добавлена ​​новая система частиц, специально разработанная для HLX, которая будет обрабатывать жидкости, система трения и новая система, определяющая, что происходит при уничтожении вражеской детали.

Наиболее заметные изменения, внесённые в проект, который, по слухам, будет Half-Life 3, в самый загруженный для Valve месяц за последние десятилетия, судя по активности Perforce, системы контроля версий, используемой компанией для создания сборок на основе последних версий файлов, связаны с оптимизацией. Например, была введена новая система, которая регистрирует время, необходимое для загрузки любого игрового элемента, что говорит о работе над оптимизацией времени загрузки. Кроме того, были проведены некоторые работы по очистке и дальнейшей оптимизации файлов вражеского ИИ, в частности, системы, определяющей реакцию противника на события. Это особенно важно, поскольку оптимизация этих систем предполагает, что игра ограничена по содержанию. Исходя из этого, невозможно сказать, когда будет представлен проект, который предположительно станет Half-Life 3, но сам факт ведения такой работы говорит о том, что ожидание определённо сокращается.