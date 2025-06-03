Half-Life 3 могут представить во время Summer Game Fest 2025

Аккаунт The Game Awards внезапно поздравил Half-Life 2: Episode 1 с 19-летием, и этим мгновенно подогрел слухи о возможном анонсе Half-Life 3 на Summer Game Fest 2025. Почему фанаты решили именно так? Всё довольно символично.

Для начала стоит вспомнить, что The Game Awards и Summer Game Fest проводит один человек — журналист Джефф Кили, давний друг Valve, который даже снял документалку о Half-Life: Alyx. Добавим к этому странность самого поздравления — праздник не круглый, а название Episode 1 явно отсылает к числу. Фанаты не растерялись: сложили "2" и "1", получив заветную "3".

Слухи о существовании Half-Life 3, якобы уже завершённой, циркулируют не первый год. И если кто и может представить её миру, так это Кили. Летний фестиваль пройдёт 7 июня, и фанаты уже на низком старте.