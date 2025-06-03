Half-Life 3 могут представить во время Summer Game Fest 2025

Аккаунт The Game Awards внезапно поздравил Half-Life 2: Episode 1 с 19-летием, и этим мгновенно подогрел слухи о возможном анонсе Half-Life 3 на Summer Game Fest 2025. Почему фанаты решили именно так? Всё довольно символично.
Для начала стоит вспомнить, что The Game Awards и Summer Game Fest проводит один человек — журналист Джефф Кили, давний друг Valve, который даже снял документалку о Half-Life: Alyx. Добавим к этому странность самого поздравления — праздник не круглый, а название Episode 1 явно отсылает к числу. Фанаты не растерялись: сложили "2" и "1", получив заветную "3".
Слухи о существовании Half-Life 3, якобы уже завершённой, циркулируют не первый год. И если кто и может представить её миру, так это Кили. Летний фестиваль пройдёт 7 июня, и фанаты уже на низком старте.
а могут и не представить
До сих пор кто то ещё верит, что третья часть Халвы будет? 🤦♂️🤣 // Nvidia Power
а почему бы не верить? сталкер 2 же вышел через 15 лет
верим // Фёдор Раскольников
Если HL3 и представят, так просто трейлер выкатят на ютабе без помпы и пафоса
Могут представить, а могут не представить 😌 // Никита Городилов
По-моему, Килли кучу разных игр с такими датами поздравляет весь год, так что не стоит цепляться за этот твит.
>Летний фестиваль пройдёт 7 июня, и фанаты уже на низком старте
Сами себе нафантазировали анонс и сами же потом будут волосы на жoпе рвать, когда их фантазии не сбудутся. Каждый раз одно и то же, всё как обычно, ничего не меняется.
>Фанаты не растерялись: сложили "2" и "1", получив заветную "3"
Они везде видят цифру 3 только потому, что сами хотят её видеть. Таким же образом они могли бы видеть везде цифру 5, если бы и с ней было связано какое-то животрепещущее явление. Проблема в том, что люди, занимающиеся такой хернёй, искренне считают свои иллюзии доказательством.
Слушай. Это традиция. Не фанату Half-Life этого не понять.
Каждые пол года новая порция копиума