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Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 428 оценок

Half-Life 3 может быть близка к завершению - обнаружили новые намёки в движке Source 2

AceTheKing AceTheKing

Игроки и журналисты всё активнее обсуждают возможное завершение таинственного проекта HLX, который в сообществе давно ассоциируют с Half-Life 3. Причиной новой волны слухов стали изменения в движке Source 2, на которые обратил внимание журналист Тайлер МакВикер.

По его словам, последние патчи включают самые масштабные обновления движка за последние годы, и значительная их часть прямо указывает на работу над HLX. Особенно выделяется полностью переписанная система сохранения и загрузки — раньше в Source 2 не было собственного механизма сохранений (даже в Half-Life: Alyx использовался старый код). Подобная переработка одного из базовых элементов указывает на завершающую стадию разработки.

Также в коде обнаружены новые функции игрока: запрет на сохранение в определённых ситуациях, возможность вождения транспорта, включая транспорт под управлением NPC. Подобные детали обычно появляются на финальных этапах, а не в середине продакшена.

Кроме того, в коде Source 2 нашли упоминания:

  • Технологии Meshlet;
  • Параметров вождения;
  • Новых систем восприятия врагами (слух и зрение);
  • Симуляции ветра и огня;
  • Объектов реагирующих на движение воздуха.

Все эти улучшения говорят о качественном скачке в технологиях и, вполне возможно, о приближении новой главы во вселенной Half-Life.

12
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Сoming soon...

7
Рикочико

Повестка.. арьььяяяя

ceratops95
ivan pron

да ваще пох. время когда она реально была ожидаема давно прошло

7
Кошачий комочек

не правда я и щас жду

8
nanouser1234

я щас не играю особо, уже 25 лет, но хф3 жду.

3
0ncnjqybr
4
AlluringJake

да откуда ему быть ваще хф3. харэ мечтать там.

3
nanouser1234

там же откуда хф алекс появился)

Кошачий комочек

джимен это гордон из будущего

2
Tommy.

Half-Life 3 может быть близка к завершению

1
K0t Felix

На Summer Game Fest может быть анонс

1
В_о_л_ь_к_а

Ну в целом да. Событий, начиная с ковида столько, что игра просто обязана была начать разрабатываться ещё в 2020. Либо в этом году, либо в следующем уже увидим. Скорее в следующем, т.к. после 2022 сюжет должны были серьёзно переписать, что сказалось на сроках.

Misha Mi

Да да, верим верим) Удивите нас! Хотяб официальным анонсам)
Вот было бы забавно, если бы разрабы в один день неожиданно анонсировали и выпустили сразу игру!))

Gradient_Zero

Зачем компании, одновременно являющейся ведущей PC-платформой, статистика и прибыль которой растёт с каждым годом, заниматься сомнительным выпуском давно умершей Half-Life? Ни одна игра Valve не выходила под цифрой 3, а тут сразу Half-Life 3 выйдет? Которой, к тому же, нужно не продолжение, а ремейк... Бывает в жизни случаи, когда что-то надо просто отпустить, а не верить в чудеса и выдавать желаемое за действительное