Half-Life 3 может быть близка к завершению - обнаружили новые намёки в движке Source 2

Игроки и журналисты всё активнее обсуждают возможное завершение таинственного проекта HLX, который в сообществе давно ассоциируют с Half-Life 3. Причиной новой волны слухов стали изменения в движке Source 2, на которые обратил внимание журналист Тайлер МакВикер.
По его словам, последние патчи включают самые масштабные обновления движка за последние годы, и значительная их часть прямо указывает на работу над HLX. Особенно выделяется полностью переписанная система сохранения и загрузки — раньше в Source 2 не было собственного механизма сохранений (даже в Half-Life: Alyx использовался старый код). Подобная переработка одного из базовых элементов указывает на завершающую стадию разработки.
Также в коде обнаружены новые функции игрока: запрет на сохранение в определённых ситуациях, возможность вождения транспорта, включая транспорт под управлением NPC. Подобные детали обычно появляются на финальных этапах, а не в середине продакшена.
Кроме того, в коде Source 2 нашли упоминания:
- Технологии Meshlet;
- Параметров вождения;
- Новых систем восприятия врагами (слух и зрение);
- Симуляции ветра и огня;
- Объектов реагирующих на движение воздуха.
Все эти улучшения говорят о качественном скачке в технологиях и, вполне возможно, о приближении новой главы во вселенной Half-Life.
Сoming soon...
Повестка.. арьььяяяя
да ваще пох. время когда она реально была ожидаема давно прошло
не правда я и щас жду
я щас не играю особо, уже 25 лет, но хф3 жду.
да откуда ему быть ваще хф3. харэ мечтать там.
там же откуда хф алекс появился)
джимен это гордон из будущего
Half-Life 3 может быть близка к завершению
На Summer Game Fest может быть анонс
Ну в целом да. Событий, начиная с ковида столько, что игра просто обязана была начать разрабатываться ещё в 2020. Либо в этом году, либо в следующем уже увидим. Скорее в следующем, т.к. после 2022 сюжет должны были серьёзно переписать, что сказалось на сроках.
Да да, верим верим) Удивите нас! Хотяб официальным анонсам)
Вот было бы забавно, если бы разрабы в один день неожиданно анонсировали и выпустили сразу игру!))
Зачем компании, одновременно являющейся ведущей PC-платформой, статистика и прибыль которой растёт с каждым годом, заниматься сомнительным выпуском давно умершей Half-Life? Ни одна игра Valve не выходила под цифрой 3, а тут сразу Half-Life 3 выйдет? Которой, к тому же, нужно не продолжение, а ремейк... Бывает в жизни случаи, когда что-то надо просто отпустить, а не верить в чудеса и выдавать желаемое за действительное