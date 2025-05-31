Half-Life 3 может быть близка к завершению - обнаружили новые намёки в движке Source 2

Игроки и журналисты всё активнее обсуждают возможное завершение таинственного проекта HLX, который в сообществе давно ассоциируют с Half-Life 3. Причиной новой волны слухов стали изменения в движке Source 2, на которые обратил внимание журналист Тайлер МакВикер.

По его словам, последние патчи включают самые масштабные обновления движка за последние годы, и значительная их часть прямо указывает на работу над HLX. Особенно выделяется полностью переписанная система сохранения и загрузки — раньше в Source 2 не было собственного механизма сохранений (даже в Half-Life: Alyx использовался старый код). Подобная переработка одного из базовых элементов указывает на завершающую стадию разработки.

Также в коде обнаружены новые функции игрока: запрет на сохранение в определённых ситуациях, возможность вождения транспорта, включая транспорт под управлением NPC. Подобные детали обычно появляются на финальных этапах, а не в середине продакшена.

Кроме того, в коде Source 2 нашли упоминания:

Технологии Meshlet;

Параметров вождения;

Новых систем восприятия врагами (слух и зрение);

Симуляции ветра и огня;

Объектов реагирующих на движение воздуха.

Все эти улучшения говорят о качественном скачке в технологиях и, вполне возможно, о приближении новой главы во вселенной Half-Life.