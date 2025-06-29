Half-Life 3 нет так долго, что в июне у Valve истекают права на домен - компания подтвердила, что продлит их

Фанаты Half-Life пережили эмоциональные качели из-за домена half-life3.com: в июне истекал срок его регистрации, что вызвало опасения у игроков - домен могли перехватить патентные тролли или мошенники, которые бы создали фейковый анонс Half-Life 3. Фанаты оперативно связались с Valve и получили подтверждение: компания сохранит права на домен.

Впрочем это не означает скорого выхода игры. Домен был зарегистрирован еще в 1999 году, и его продление скорее отражает стандартную практику защиты интеллектуальной собственности, чем свидетельствует о разработке сиквела.

Тем не менее, этот эпизод вновь показал, насколько жива вера в Half-Life 3 среди фанатов, даже спустя десятилетия ожиданий.