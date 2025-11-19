Half-Life 3 снова в центре слухов: годовщина серии подогрела ожидания фанатов

27-я годовщина выхода оригинальной Half-Life превратилась в очередную волну надежд — и новое топливо для слухов о Half-Life 3. Поклонники, разочарованные недавним выступлением Valve, где компания представила новое оборудование (Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller), продолжают верить, что главное объявление пока остаётся за кадром. И последние инсайдерские сообщения лишь усилили эту уверенность.

Авторитетный инсайдер Nate the Hate подтвердил, что его источники действительно говорят о существовании Half-Life 3, хотя информация о сроках анонса у него противоречивая. По одной из версий, игра должна была быть показана вчера — но этого не случилось. Другой инсайдер, Shpeshal_Nick, заявил, что на прошлой неделе получил личное сообщение: Valve покажет оборудование, а «программное обеспечение» — на следующую неделю. И этим программным обеспечением якобы должна стать именно Half-Life 3.

Дополнительные подозрения вызвал репортаж журналиста The Verge Шона Холлистера. Посетив штаб-квартиру Valve для демонстрации нового железа, он отметил необычно большое количество охраны — чего не замечал раньше. А на опубликованном фото Steam Machine поклонники разглядели мемные намёки, включая «цензурированное» название на букву H, что многим показалось почти прямым намеком.

Тем временем датамайнеры обнаружили следы проекта под кодовым названием HLX в обновлениях движка Source 2. Тайлер Маквикер ещё весной утверждал, что этот проект почти завершён — и именно его считают Half-Life 3.

На фоне годовщины и недавно представленного оборудования множество фанатов уверены: если Valve действительно собирается что-то объявить, самый подходящий момент — прямо сейчас. Слухи накаляются, надежды растут, и вопрос остаётся прежним уже почти два десятилетия: неужели наконец-то?