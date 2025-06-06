Half-Life 3 сводит с ума: в маршруте яхты Гейба Ньюэлла увидели логотип игры

Чем ближе крупная презентация Summer Game Fest 2025, тем больше поклонники Half-Life 3 походят на фанатов-конспирологов GTA 6. Ранее игроки отследили суперъяхту главы Valve Гейба Ньюэлла до берегов штата Калифорния: там в ночь на 7 июня как раз пройдет церемония открытия SGF 2025. Теперь геймеры углядели в маршруте передвижения судна «лямбду» — знаменитый логотип Half-Life.

Маршрут яхты Гейба Ньюэлла

С одной стороны, во всем этом сквозит отчаянное желание найти малейшие доказательства слухов и фанатских теорий. С другой — почему бы находке не оказаться верной? Слишком странно выглядит вираж, который яхта «Росинант» заложила, выходя из бухты города Сан-Франциско: судно резко повернуло направо, но затем развернулось и окончательно легло на курс в сторону Сан-Диего, что южнее Лос-Анджелеса (SGF пройдет именно в последнем). Проверить маршрут яхты может любой желающий.

Подтвердится ли версия фанатов или развалится в пух и прах, узнаем уже скоро — до презентации осталось всего несколько часов. Признаков разработки Half-Life 3 действительно полно: об игре рассказывали многие — от инсайдеров и датамайнеров до бывших и действующих работников Valve.