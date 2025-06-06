Half-Life 3 сводит с ума: в маршруте яхты Гейба Ньюэлла увидели логотип игры

Чем ближе крупная презентация Summer Game Fest 2025, тем больше поклонники Half-Life 3 походят на фанатов-конспирологов GTA 6. Ранее игроки отследили суперъяхту главы Valve Гейба Ньюэлла до берегов штата Калифорния: там в ночь на 7 июня как раз пройдет церемония открытия SGF 2025. Теперь геймеры углядели в маршруте передвижения судна «лямбду» — знаменитый логотип Half-Life.
Маршрут яхты Гейба Ньюэлла
С одной стороны, во всем этом сквозит отчаянное желание найти малейшие доказательства слухов и фанатских теорий. С другой — почему бы находке не оказаться верной? Слишком странно выглядит вираж, который яхта «Росинант» заложила, выходя из бухты города Сан-Франциско: судно резко повернуло направо, но затем развернулось и окончательно легло на курс в сторону Сан-Диего, что южнее Лос-Анджелеса (SGF пройдет именно в последнем). Проверить маршрут яхты может любой желающий.
Подтвердится ли версия фанатов или развалится в пух и прах, узнаем уже скоро — до презентации осталось всего несколько часов. Признаков разработки Half-Life 3 действительно полно: об игре рассказывали многие — от инсайдеров и датамайнеров до бывших и действующих работников Valve.
Пфф, любители... Настоящие фаны давно уже заметили одни и те же волоски в бороде Гейба - складывающиеся в слово Виҫҫӗ("три" на чувашском). А если трижды поделить его моргания на 3, то получается 812 - что соответствует буквам в английском алфавите HL(8 и 12). Это бы давно заметили, но Они усердно скрывают Правду от нас. Это Они стоят за самыми несуразными теориями про Half-Life 3, дабы свести на нет серьёзные поиски истины и изучения тайных сигналов Гейба... Возможно это сообщение скоро удалят, ведь Они могут заметить, что некоторые приблизились к Правде.
Ладно, если серьёзно, то эти "теоретики" реально уже башкой тронулись:) Правда сами Valve в этом виноваты - запускали свои ARG по Порталу, вот теперь ошалевшие фаны и видят в каждой тени знамения:))))
Почти все фанаты уже на том свете. Остальные спелись и сидят срут на ПГ или на своих местных сайтах, им игры уже не нужны, они уже чокнутые.
Гейб троллит. :))
Вот уж горе без ума.
третья халфа будет связана с Black Mesa, официально по слухам
Габен гений троллинга))
это что шутка? кто то в серьез вот это принял за лямбду?
да здесь даже цифры 3 рядом нету... тьфу, вот люди любят высасывать из пальца.
Ну а если подумать, зачем делать такую траекторию? Капитан какой-то школьник?)
да, да, да, давай, набрасывай на вентилятор.
А я думал, это фанбои гта и силксонга клоуны. Но нет, оказалось, есть еще более отбитые.
А 25 лет назад было совместное фото разработчиков на яхте. Точно знак!
Да не будет анонса на SGF. Valve, насколько мне известно, никогда свои игры на чужих мероприятиях не анонсируют - им достаточно просто выкатить трейлер на Ютьюбе и сделать баннер на домашней странице Steam (что они, собственно, и делают), а игроки и журналисты уже дальше сами справляются с распространением новостей по Интернету.
Но вираж действительно прикольный. Так и вижу как Гейб плывёт на яхте смотря на бескрайние водные просторы, задумывается на мгновение и вдруг передаёт капитану (так как вряд ли он сам ей управляет):
- А сделай-ка пару поворотов, чтобы на GPS отслеживании нашего передвижения получилась лямбда - пусть фанаты побесятся!
P.S. - Фанатики кстати забыли посчитать, сколько поворотов было сделано судя по трекингу...
3!
Half Life 3 confirmed!