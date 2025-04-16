Художник Valve подтвердил существование Half-Life 3

Возможная Half-Life 3, без сомнения, является одной из самых желанных игр. После многих лет безнадежности возвращение франшизы с Half-Life Alyx, безусловно, возродило ожидания фанатов.
После нескольких слухов последних лет недавно снова появилась информация о Half-Life 3, на этот раз от самого сотрудника Valve. В недавнем интервью Евгений Евстратий, концепт-художник Valve, рассказал, что ему удалось увидеть комнату, где проходила разработка Half-Life 3.
Ну, я не знаю, могу я об этом говорить или нет, но я был в комнате, где разрабатывается Half-Life 3. Однако я не видел самого процесса разработки; я видел только офис, компьютеры и доски. И насколько я понимаю, создание HL3 — это не первая их попытка. Так что даже если они разрабатывают её сейчас, это не гарантия того, что они действительно её выпустят.
Несколько месяцев назад известный инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что Half-Life 3 уже находится на завершающей стадии разработки и может быть анонсирована уже в 2025 году.
Я не могу говорить, но сказал! Так обычно ведут себя пиз...олы))))))))))))) Факт!
Новости о том, что Халф-Лайф 3 уже готова и вот-вот выйдет появляются регулярно и приелись. Когда очередной а-ля причастный к разработ об этом говорит, мне вспоминается старая история о мальчике который кричал - Волки!
Я думаю 3 часть выпустят лишь когда совсем валф станет финансово не очень. А надеется на это глупо. Помнится до выхода первой халвы несколько лет в журналах появлялись разлчиные видео альфа версии и техно-демок этой игры но не более. Так и тут.
Как-то Габен говорил, что для появления Халвы 3, нужна прорывная технология. И я вангую, что этой технологией стала НПС управляемый нейронкой. Ну я надеюсь, что это так. Вот это был бы разъб.
Ии не должен быть шибко умным, он должен делать вид что умный но при этом оставаться уязвимым для гг. Реализовать это - большая техническая и художественная проблема, и тут ии не особо поможет.
Очень интересно как будет выглядеть третья часть. Так как первая была прорывной в свое время, вторая так же была на уровне. Half Life Alyx вышла на VR гаджеты, что так же является новинкой в игровой индустрии. И вышла она как, наверное, единственный существующий проект на высоком уровне VR среди всех остальных игр. Что же должно произойти в мире? Что должно появиться, что валв решат выпустить заключительную часть, легендарной серии игр...
Напишешь этот комментарий через год к следующей новости о возможной разработке Халф Лайв 3. Потом можешь ещё через год, и ещё и ещё и ещё.
Мне от шуток про халф лайф 3 аля никогда не выйдет, уже вообще не смешно. Это как одну и ту же песню петь. Реально, уже душно с таких комментов. Может пора что нибудь новое придумать, не?
Уверен, развёрнуто коупить беливами под очередной новостью-слухом совершенно логично для человека, который устал слышать про бесконечный невыход Халф Лайв 3.
Ну давай вместе поприкинем циферки? Габен уже стоял и не мог выговорить слово "три", также он говорил, что ему нравятся казуальные игры, ну там развить деревушку и прочее, контра с розовыми пушками в топе. Ну какая халфа 3, ну кому она нужна? Странно видеть такую новость, потому что о халфе 3 никто и не вспоминает.
Как и от шутки про то, что гейб не умеет считать до трех. Задолбала уже.
Я подтверждаю существование халф лайф 3
В текущий момент. Единственной прорывное, что мне видится это активное использование ИИ в ХЛ3:
1. ХЛ 3 в открытом мире (такого еще не было)
2. Открытый мир населен НПЦ, у каждого есть своя цель глобальная и локальная, набор характеристик, характер, ресурсы. Каждый НПЦ - нейронка, которая должна обеспечивать выполнение цели отдельно взятого НПЦ, полноценно взаимодействовать с игроком и другими НПЦ.
3. НПЦ могут генерировать события и квесты уровня не плохого ИИ директора. Т.е. не тупо принеси-подай, а побочки с сюжетом и переплетением с основным нарративом игры.
4. НПЦ могут создавать коалиции если их глобальная цель совпадает, объединяться во временные группы для достижения локальных целей в т.ч. включать в коалиции и группы игрока.
5. Ну и основное - ИИ противников. Его цель противодействовать игроку и помогающим ему НПЦ, в т.ч. возможность задействовать для достижения своих целей нейтральных НПЦ или дружественных игроку НПЦ путем "подкупа", угроз и т.п.
Ну, как то так мне видится. Чтобы все это хорошо работало, нейронка должна быть квантизирована для использования локально на машинах пользователей, чтобы ее код работал быстро и эффективно с минимальными задержками. Для этого должна быть поддержка аппартаная на оборудовании игроков. (А такое железо для домашнего пользователя только начинает появляться, та же ИИ серия райзенов)
> ХЛ 3 в открытом мире
Ахахахахаххаа....блц. Формула провала. Хлка - про сюжет, а не вот это вот.
В мире, где комбайны практически истребили человечество и портальные штормы и их последствия уничтожили среду обитания многих земных видов...
> Открытый мир населен НПЦ
Вот из за таких идей разработку и отменяют.
Остальное можно даже не читать - бред норкомана/мечта фаната сталкера.
Новость из разряда городских легенд :) Перепост данной новости однозначно добавит перчинку, из которой мы также узнаем, что в этой комнате сам Габен восседал и писал игровой код.
к пенсии выйдет как раз, главное дожить )
Новость опоздала... 1 числа должна была выйти.
Собственно новость можно было не выпускать. Все и так знают, что Half-Life 3 может быть делают, а может быть не делают.
"Так что даже если они разрабатывают её сейчас, это не гарантия того, что они действительно её выпустят."
А смысл тогда ее разрабатывать?
Эта комната вся в пыли и паутиной заросла)))
Если имееть надежду и терпение, то дождаться можно всего, а те кто пишут что игра не выйдет им просто не хватает терпения и они делают это от скуки и просто от нефиг делать
🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ пока кс приносить бабки никто ничего выпускать не будет габену ето нахрен не нужно
Я давно наблюдаю за новостями о ней, хоть я и не фанат игры и не играл в нее, но я со всей надеждой предчувствую то что эта игра совсем скоро увидит зеленый свет
Я знаю, что будет ГТА 7!!!
сталкер вышел быстрее
Hl 2, episode 2, l4d 2, cs 2, dota 2, tf 2
Вывод 1: сначала выйдет deadlock 2 или alex 2
Вывод 2: hl 3 не выйдет, выйдет сразу четвертая
Ещё portal 2 забыл
Ага конечно 😂 // Максим Кутузов
Таких обычно с волчьим билетом увольняют.
Бред несешь, сейчас любой слив инфы или скринов - это часть маркетинговой компании. nintendo и apple все время так делает, а тут незя =) Резон в этом есть, ибо слишком много времени прошло с момента релиза 2 части, и может так сложится, что 3 часть попросту никому не нужна.
ЕСЛИ маркетинговый ход. Нарушение NDA, правда был в комнате в которой якобы что то делается не в счет.
ну то что она есть это не новость.Вопрос всегда был когда)
походу не все доживут до выхода
Остается верить что Габен осилит цифру 3