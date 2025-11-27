ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 518 оценок

Игровая активность сотрудника Valve вызвала новую волну теорий о Half-Life 3

Solstice Solstice

Короткий игровой сеанс сотрудника Valve в Half-Life 2 спровоцировал очередную волну обсуждений. Пользователь Reddit под ником RicksonGM заметил, что один из ветеранов-разработчиков компании провёл 18 минут в игре, что фанаты сразу попытались трактовать как скрытый намёк.

Реакция сообщества разделилась: одни пользователи начали строить теории, связывая число 18 с возможной датой анонса Half-Life 3 (18 декабря), другие раскритиковали подобные методы как навязчивые и непродуктивные. Некоторые участники обсуждения прямо обвинили RicksonGM в “сталкинге” и нарушении личных границ сотрудников компании.

Ранее популярный датамайнер Максим “GabeFollower” Полетаев сообщил о планах Valve представить Half-Life 3 до конца года. По его словам, компания готовит громкий анонс долгожданной игры, который может состояться в течение ближайших недель. Ознакомиться с материалом можно ниже.

Котян Сутоевич
8
Gridon

Разраб просто отошел поссать на 18 минут не выключив игру

6
ant 36436

Санитар заглядывает в палату: "Всем укол и спать!"

3
zangx

Разраб ветеран валв чихнул на улице 3 раза, это явно намек на 3 часть.

3
Giggity

Очень надеюсь что это будет ленивый ремастер , чтоб фанатики обломались сильно ))

1
nanouser1234

ну начинать то надо с первой, а первую уже ремкйкнули другие разрабы.

1
Jensen

Зачем Габену халф лайф 3 делать , если у него и так куча денег пассивно текут рекой? Нее, это ему уже не надо, он занят другим делом, более важным.

1
Pavlissimus

Последний эпизод HL2 вышел 18 лет назад. Совпадение? Не думаю.

1
WAR1OCKS

Вот это ШИЗА!!!!

>связывая число 18 с возможной датой анонса Half-Life 3 (18 декабря)

K0t Felix
kotasha

Теория то что ничего не выйдет габену вообще плевать на одиночные игры, даже эпик больше не делает игры как раньше даже для мобилок.