Игровая активность сотрудника Valve вызвала новую волну теорий о Half-Life 3

Короткий игровой сеанс сотрудника Valve в Half-Life 2 спровоцировал очередную волну обсуждений. Пользователь Reddit под ником RicksonGM заметил, что один из ветеранов-разработчиков компании провёл 18 минут в игре, что фанаты сразу попытались трактовать как скрытый намёк.

Реакция сообщества разделилась: одни пользователи начали строить теории, связывая число 18 с возможной датой анонса Half-Life 3 (18 декабря), другие раскритиковали подобные методы как навязчивые и непродуктивные. Некоторые участники обсуждения прямо обвинили RicksonGM в “сталкинге” и нарушении личных границ сотрудников компании.

Ранее популярный датамайнер Максим “GabeFollower” Полетаев сообщил о планах Valve представить Half-Life 3 до конца года. По его словам, компания готовит громкий анонс долгожданной игры, который может состояться в течение ближайших недель. Ознакомиться с материалом можно ниже.