Игровая активность сотрудника Valve вызвала новую волну теорий о Half-Life 3

Короткий игровой сеанс сотрудника Valve в Half-Life 2 спровоцировал очередную волну обсуждений. Пользователь Reddit под ником RicksonGM заметил, что один из ветеранов-разработчиков компании провёл 18 минут в игре, что фанаты сразу попытались трактовать как скрытый намёк.
Реакция сообщества разделилась: одни пользователи начали строить теории, связывая число 18 с возможной датой анонса Half-Life 3 (18 декабря), другие раскритиковали подобные методы как навязчивые и непродуктивные. Некоторые участники обсуждения прямо обвинили RicksonGM в “сталкинге” и нарушении личных границ сотрудников компании.
Ранее популярный датамайнер Максим “GabeFollower” Полетаев сообщил о планах Valve представить Half-Life 3 до конца года. По его словам, компания готовит громкий анонс долгожданной игры, который может состояться в течение ближайших недель. Ознакомиться с материалом можно ниже.
Разраб просто отошел поссать на 18 минут не выключив игру
Санитар заглядывает в палату: "Всем укол и спать!"
Разраб ветеран валв чихнул на улице 3 раза, это явно намек на 3 часть.
Очень надеюсь что это будет ленивый ремастер , чтоб фанатики обломались сильно ))
ну начинать то надо с первой, а первую уже ремкйкнули другие разрабы.
Зачем Габену халф лайф 3 делать , если у него и так куча денег пассивно текут рекой? Нее, это ему уже не надо, он занят другим делом, более важным.
Последний эпизод HL2 вышел 18 лет назад. Совпадение? Не думаю.
Вот это ШИЗА!!!!
>связывая число 18 с возможной датой анонса Half-Life 3 (18 декабря)
Теория то что ничего не выйдет габену вообще плевать на одиночные игры, даже эпик больше не делает игры как раньше даже для мобилок.