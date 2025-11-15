ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 491 оценка

Инсайдер GabeFollower уверяет что Half-Life 3 покажут до конца текущего года

IKarasik IKarasik

Авторитетный инсайдер GabeFollower, известный точными утечками о CS2, Deadlock и других проектах Valve, сообщил, что студия готовится представить игру под кодовым названием HLX до конца текущего года. По его данным, именно этот проект является долгожданной третьей частью Half-Life.

Информация об активной разработке HLX обсуждается уже давно, однако слова GabeFollower привлекли особое внимание: ранее его инсайды регулярно подтверждались официально. Это делает новую утечку одной из наиболее весомых на сегодняшний день.

Если заявление инсайдера окажется верным, то предстоящее представление HLX может стать самым значимым анонсом Valve за последние годы.

Комментарии:  12
Ваш комментарий
Porn Actorrr

Прое..л ставку !! Всё пропало...

11
T3errmi

Написал письмо Габену :3
(реальный его ящик (gaben@valvesoftware.com) , он читает, иногда отвечает и даже помогает простым людям) :3
Что ж. Просто верим в лучшее. :3

9
K0t Felix

Верить и ждать, рил

3
K0t Felix
7
Tommy451

ну тут либо на др первой халфы либо на тга

4
Neko-Aheron

Надежда умирает последней))

4
Kato Nekato
4
SkyraX

это те же инсайдеры, которые недавно усердно пророчили и чуть ли не клялись в недавном анонсе хл3? я тоже инсайдер и вангую что никакую хл3 не анонсируют до конца года, скриньте и посмотрим, какие из них инсайдеры, иначе я готов официально признать себя гoвнoм

2
Egik81

Не думаю. Хотя не исключаю что Half-Life 3 запасной вариант, например, на случай проблем с Steam Machine 2. Последняя не давно была анонсирована.

2
KeyMaelorin

Ну давайте, выжмите в последний раз.

1
selfreaver

до конца текущего тысячелетия

1
