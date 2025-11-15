Инсайдер GabeFollower уверяет что Half-Life 3 покажут до конца текущего года

Авторитетный инсайдер GabeFollower, известный точными утечками о CS2, Deadlock и других проектах Valve, сообщил, что студия готовится представить игру под кодовым названием HLX до конца текущего года. По его данным, именно этот проект является долгожданной третьей частью Half-Life.

Информация об активной разработке HLX обсуждается уже давно, однако слова GabeFollower привлекли особое внимание: ранее его инсайды регулярно подтверждались официально. Это делает новую утечку одной из наиболее весомых на сегодняшний день.

Если заявление инсайдера окажется верным, то предстоящее представление HLX может стать самым значимым анонсом Valve за последние годы.