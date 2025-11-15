Инсайдер GabeFollower уверяет что Half-Life 3 покажут до конца текущего года

Авторитетный инсайдер GabeFollower, известный точными утечками о CS2, Deadlock и других проектах Valve, сообщил, что студия готовится представить игру под кодовым названием HLX до конца текущего года. По его данным, именно этот проект является долгожданной третьей частью Half-Life.
Информация об активной разработке HLX обсуждается уже давно, однако слова GabeFollower привлекли особое внимание: ранее его инсайды регулярно подтверждались официально. Это делает новую утечку одной из наиболее весомых на сегодняшний день.
Если заявление инсайдера окажется верным, то предстоящее представление HLX может стать самым значимым анонсом Valve за последние годы.
Прое..л ставку !! Всё пропало...
Написал письмо Габену :3
(реальный его ящик (gaben@valvesoftware.com) , он читает, иногда отвечает и даже помогает простым людям) :3
Что ж. Просто верим в лучшее. :3
Верить и ждать, рил
ну тут либо на др первой халфы либо на тга
Надежда умирает последней))
это те же инсайдеры, которые недавно усердно пророчили и чуть ли не клялись в недавном анонсе хл3? я тоже инсайдер и вангую что никакую хл3 не анонсируют до конца года, скриньте и посмотрим, какие из них инсайдеры, иначе я готов официально признать себя гoвнoм
Не думаю. Хотя не исключаю что Half-Life 3 запасной вариант, например, на случай проблем с Steam Machine 2. Последняя не давно была анонсирована.
Ну давайте, выжмите в последний раз.
до конца текущего тысячелетия