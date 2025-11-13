ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 490 оценок

Инсайдер утверждает, что вчера Valve анонсировала не всё, что планировалось - ждём 18 ноября?

AceTheKing AceTheKing

Вчера компания Valve представила сразу три новых устройства: Steam Frame, Steam Machine и Steam Controller 2.

Однако по словам инсайдера Shpeshal Nick, Valve анонсировала не всё, что у нее было в планах. Он утверждает, что эти три анонса не относятся к тому, о чем он говорил 11 ноября - игроков по-прежнему ожидает некий крупный видеоигровой анонс. Можно предположить, что таковым, пожалуй, может стать лишь анонс долгожданной Half-Life 3.

Ряд инсайдеров утверждает, что Valve планируют анонсировать что-то 18 ноября - ждать осталось недолго.

Инсайдеры предполагают анонс Half-Life 3 18 ноября - необычно долгий промежуток между Steam-ивентами
17
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
нитгитлистер

утверждает он...понятное дело пи*ть не мешки ворочать да и спросу за это нет. вот если бы за незбывшееся ногами пинали ни 1 инсайдера кажись не было бы.. ну кроме мазохистов наверное

3
NellOfficial

Вот именно

askazanov

Вообще пофиг.

2
NellOfficial

И не только 18 ноября, но и 36 года 😀

1
ZAUSA
Он утверждает, что эти три анонса не относятся к тому, о чем он говорил 11 ноября - игроков по-прежнему ожидает некий крупный видеоигровой анонс. 

Ещё масштабнее? Если только "Artifact 2".

1
Rio17

Сегодня 13 ноября посмотрим что будет 18 если анонсируют значит хорошо нет значит будем ждать надеюсь на анонс

1
Kontr Strik

Deadlock релиз

ЧикаПанаЧикаТана

Как ваши инсайдеры задолбали ,особенно очкарики в кепочках ))

DemandingRufus

Жалко фанатов этой серии. Сколько лет уже ждут 3 часть. Но VR-игра показала, чего (примерно) ждать от новой части. Скучный шутер с головоломками будет, если будет.

moonfaer

Какраз таки Алекс играется очень бодро и весело… просто не для всех

AdventurousYvon

там утверждали, что что то крупное выйдет от клапана 12го числа, в итоге не вышло, ну может и вышло, но пресса не освещает сортирные дела Гейба, теперь все оправдываются, не... 18 выйдет, потом не 20го будет. Не будет, Забудьте о халфе 3

Константин335

Не анонсируют HL 3, успокойтесь уже

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ