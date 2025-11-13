Инсайдер утверждает, что вчера Valve анонсировала не всё, что планировалось - ждём 18 ноября?

Вчера компания Valve представила сразу три новых устройства: Steam Frame, Steam Machine и Steam Controller 2.

Однако по словам инсайдера Shpeshal Nick, Valve анонсировала не всё, что у нее было в планах. Он утверждает, что эти три анонса не относятся к тому, о чем он говорил 11 ноября - игроков по-прежнему ожидает некий крупный видеоигровой анонс. Можно предположить, что таковым, пожалуй, может стать лишь анонс долгожданной Half-Life 3.

Ряд инсайдеров утверждает, что Valve планируют анонсировать что-то 18 ноября - ждать осталось недолго.