Инсайдеры предполагают анонс Half-Life 3 18 ноября - необычно долгий промежуток между Steam-ивентами

С годами Half-Life 3 стала скорее долгоиграющей шуткой, чем серьёзным прогнозом, но похоже, что всё может измениться. В этом году несколько слухов и отчётов указывали на то, что игра может быть близка к релизу, хотя большинство пользователей осторожничают и не возлагают слишком больших надежд. Теперь же один фанат предложил правдоподобную теорию о том, почему анонс может состояться уже в этом месяце.

Пользователь Reddit под ником sameseksure утверждает, что Half-Life 3 может быть анонсирована 18 ноября. Основанием для этого служит необычно долгий промежуток между Steam-ивентами в это время. Valve использует верхний баннер магазина Steam, и «освобождение» этого окна может означать, что баннер будет использован для рекламы новой игры в этом месяце. Valve анонсировала Half-Life: Alyx 18 ноября 2019 года, так что timing для очередного большого анонса идеально совпадает.

Почему Half-Life 3 могут анонсировать именно 18 ноября. Всё начинает сходиться. Аргумент sameseksure строится на изменении расписания распродаж в Steam в этом году, из-за чего Осенняя распродажа была перенесена с ноября на сентябрь. Как отмечает комментатор greenstormy1, Valve объяснила это изменение желанием равномернее распределить распродажи, так что нет оснований полагать, что перенос был сделан именно чтобы освободить место для Half-Life 3 в ноябре.

Тем не менее, факт остаётся фактом: у Steam будет свободное рекламное пространство для работы в этом месяце.

Спекуляции на тему Half-Life 3 всегда встречают здоровую дозу скептицизма, и не все фанаты согласны с этой новой теорией. Однако она куда логичнее большинства других, и топовые комментарии отражают это настроение. SjurEido подробно разбирает хронологию событий, ведущих к этой точке: сообщения о готовящемся трейлере, изменение расписания распродаж, загадочное видео — всё это складывается в убедительную картину. 1000-7 резюмирует общие настроения более прямолинейно, просто написав «здесь есть настоящая логика».

Всё ещё не стоит слепо верить в подобные спекуляции о Half-Life 3, но нельзя не признать, что эта теория имеет смысл. Хотя изменение дат распродаж в Steam может быть никак не связано с Half-Life 3, если бы Valve искала подходящий момент для анонса, этот месяц идеально бы подошёл.

Так или иначе, осталось ждать всего десять дней, чтобы узнать, оправдается ли прогноз sameseksure. На фоне очередной задержки GTA 6, Half-Life 3 могла бы стать идеальным объектом для всей той шумихи, которой сейчас некуда деться. Стоит отметить, что франшиза Half-Life оказала огромное влияние на индустрию видеоигр. Первая часть, вышедшая в 1998 году, популяризировала жанр шутера от первого лица с сюжетом, а сиквел 2004 года получил всеобщее признание за инновационный геймдизайн. Полноценного третьего эпизода фанаты ждут уже более 18 лет.