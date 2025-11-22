Исследование: в анонс Half-Life 3 верят 34% после отсутствия подтверждения слухов 19 ноября

Децентрализованная платформа рынков предсказаний Polymarket представила информацию о Half-Life 3.

По данным сервиса, после 19 ноября 2025 года в анонс игры вновь почти перестали верить. Дата была праздничной. В 2023 году в честь 25-летия с момента выпуска оригинального тайтла Valve выпускала для Half-Life обширный патч с мини-кампанией, восстановленными картами и другим контентом. Однако в 2025 году празднование не состоялось.

На момент написания новости, по данным Polymarket, в анонс проекта продолжают верить 34%.

Ранее журналист из издания Insider Gaming Майк Стро вновь поделился мнением об анонсе Half-Life 3. Контент-мейкер во время подкаста для YouTube-канала разобрал слухи, опровергнув часть информации.

Осенью 2025 года вокруг Half-Life 3 разгорелась самая мощная волна ожиданий за последние десять лет.