ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 516 оценок

Исследование: в анонс Half-Life 3 верят 34% после отсутствия подтверждения слухов 19 ноября

Simple Jack Simple Jack

Децентрализованная платформа рынков предсказаний Polymarket представила информацию о Half-Life 3.

По данным сервиса, после 19 ноября 2025 года в анонс игры вновь почти перестали верить. Дата была праздничной. В 2023 году в честь 25-летия с момента выпуска оригинального тайтла Valve выпускала для Half-Life обширный патч с мини-кампанией, восстановленными картами и другим контентом. Однако в 2025 году празднование не состоялось.

На момент написания новости, по данным Polymarket, в анонс проекта продолжают верить 34%.

Ранее журналист из издания Insider Gaming Майк Стро вновь поделился мнением об анонсе Half-Life 3. Контент-мейкер во время подкаста для YouTube-канала разобрал слухи, опровергнув часть информации.

Осенью 2025 года вокруг Half-Life 3 разгорелась самая мощная волна ожиданий за последние десять лет.

Источник  
35
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Tommy451
22
maximus388

34% -- три умножаем на четыре, получаем 12. Один плюс два равно три! HL3 confirmed.

13
HellowRainbow

В слове три 3 буквы

Neko-Aheron

Аналитика веры в анонс игры.)))

6
ant 36436
5
Carissa7517

Серьезно б×ть, уже процент подсчитывают

5
Just-a-your-King
5
WerGC

а какие то дебилы релиз уже обсуждали

3
sa1958

Верю не верю, ромашка прям.

1
sergeu78

На момент выхода первой части было круто, особенно когда она затормозила у всех на самых мощных для того времени пк

1
Dinozavrus

Дурачки все ждут эту халву, Габен себе уже 6 яхту купил, нафиг ему что-то выпускать.С артефактом, дедлоком обделался, кс, свое казино, от ботов и читеров почистить не может. Если халфа 3 и выйдет, то будет дерьмом, но ждуны схавают с радостью.

1
nanouser1234

поплачь

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ