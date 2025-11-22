Исследование: в анонс Half-Life 3 верят 34% после отсутствия подтверждения слухов 19 ноября

Децентрализованная платформа рынков предсказаний Polymarket представила информацию о Half-Life 3.
По данным сервиса, после 19 ноября 2025 года в анонс игры вновь почти перестали верить. Дата была праздничной. В 2023 году в честь 25-летия с момента выпуска оригинального тайтла Valve выпускала для Half-Life обширный патч с мини-кампанией, восстановленными картами и другим контентом. Однако в 2025 году празднование не состоялось.
На момент написания новости, по данным Polymarket, в анонс проекта продолжают верить 34%.
Ранее журналист из издания Insider Gaming Майк Стро вновь поделился мнением об анонсе Half-Life 3. Контент-мейкер во время подкаста для YouTube-канала разобрал слухи, опровергнув часть информации.
Осенью 2025 года вокруг Half-Life 3 разгорелась самая мощная волна ожиданий за последние десять лет.
34% -- три умножаем на четыре, получаем 12. Один плюс два равно три! HL3 confirmed.
В слове три 3 буквы
Аналитика веры в анонс игры.)))
Серьезно б×ть, уже процент подсчитывают
а какие то дебилы релиз уже обсуждали
Верю не верю, ромашка прям.
На момент выхода первой части было круто, особенно когда она затормозила у всех на самых мощных для того времени пк
Дурачки все ждут эту халву, Габен себе уже 6 яхту купил, нафиг ему что-то выпускать.С артефактом, дедлоком обделался, кс, свое казино, от ботов и читеров почистить не может. Если халфа 3 и выйдет, то будет дерьмом, но ждуны схавают с радостью.
поплачь