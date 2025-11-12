ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 485 оценок

Новое железо, Half-Life 3 или сиквел Alyx? Все больше инсайдеров намекают на громкий анонс от Valve уже сегодня

butcher69 butcher69

Всё больше инсайдеров намекают на серию громких анонсов от Valve, которые могут состояться уже сегодня. Исследователь VR-индустрии Брэд Линч (SadlyItsBradley) сообщил, что компания планирует «просто анонсировать» новое устройство 12 ноября, а подробности и старт предзаказов могут последовать через одну–две недели.

Речь идёт о давно ожидаемом VR-шлеме Valve Deckard. В октябре китайская исследовательская группа XR Research Institute сообщила, что устройство перешло в стадию серийного производства с годовым тиражом от 400 до 600 тысяч экземпляров. Эти сведения подтвердили инсайдеры Тайлер МакВикер и сам Брэд Линч. Линч уточнил в Discord, что информация поступала «от нескольких источников в разное время».

Инсайдеры предполагают анонс Half-Life 3 18 ноября - необычно долгий промежуток между Steam-ивентами

Сигналы о возможных анонсах подтверждает и пользователь sameseksure, который заметил необычный разрыв в расписании событий Steam с 18 ноября по 8 декабря — сообщество считает этот период удобным окном для громкого анонса.

Помимо железа, внимание привлекают игровые слухи. Mooreslawisdead оставил загадочное сообщение: «Если вы поклонник Valve, проверьте новости примерно через 16 часов…», а другой инсайдер Kurakasis, известный достоверными утечками о разных проектах, добавил лаконичное «Габен, сделай это».

Тайлер МакВикер: анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре

Интересно, что Shpeshal Nick написал: «Если то, что мне только что прислали в личных сообщениях, правда (большое «если»), то на следующей неделе GTA 6 может проиграть по уровню ажиотажа, ха-ха-ха».

Последнее сообщенее не связывают возможный анонс напрямую с Valve, но трудно представить другую игру, которая смогла бы вызвать такой же уровень хайпа, как GTA 6 — разве что Half-Life 3.

Есть и альтернативный вариант развития событий: вместе с анонсом нового VR-шлема может быть представлен сиквел Half-Life: Alyx. Этот сценарий напоминает 2019 год, когда вместе с Index была показана именно Alyx.

По слухам, Valve работает над новым проектом во вселенной Half-Life, рассчитанным специально на VR-устройство Deckard. Журналист МакВикер отмечал, что трейлер следующей игры уже готовится. В утечках фигурируют разные версии — от Half-Life 3 до отдельного VR-проекта Half-Life X, но совокупность сведений указывает на то, что речь идёт именно о проекте под новый VR-шлем.

saa0891

Конечно было бы классно получить Half-Life 3 но шанс что Габен её анонсирует просто мизерный.

Юрий Пенкин

orange box на source 2 и переиздание на консолях и пк, скриньте

Powerful21

А может и не сегодня. Как выйдет так и поиграем.

InkubatorKlef

то есть никогда

Кей Овальд

Да скорей всего будет ВР-какое-то для новой гарнитуры.

Константин335

Да не будет никакого HL 3, он вообще никогда не выйдет. Можете скринить мой коммент

utilizat0r

Окей, а на деньги не хочешь поспорить?

нитгитлистер

ага точно станет габен на ретроградный меркурий что-то серьёзное презентовать. до 29 ноября точно не станет а вот после уже вполне возможно

InkubatorKlef

после вполне возможно.что ничего не станет

Tommy451

не ждем, а готовимся

moonfaer

Могут анонсировать стим дек 2, который станет и последним