Новое железо, Half-Life 3 или сиквел Alyx? Все больше инсайдеров намекают на громкий анонс от Valve уже сегодня

Всё больше инсайдеров намекают на серию громких анонсов от Valve, которые могут состояться уже сегодня. Исследователь VR-индустрии Брэд Линч (SadlyItsBradley) сообщил, что компания планирует «просто анонсировать» новое устройство 12 ноября, а подробности и старт предзаказов могут последовать через одну–две недели.

Речь идёт о давно ожидаемом VR-шлеме Valve Deckard. В октябре китайская исследовательская группа XR Research Institute сообщила, что устройство перешло в стадию серийного производства с годовым тиражом от 400 до 600 тысяч экземпляров. Эти сведения подтвердили инсайдеры Тайлер МакВикер и сам Брэд Линч. Линч уточнил в Discord, что информация поступала «от нескольких источников в разное время».

Сигналы о возможных анонсах подтверждает и пользователь sameseksure, который заметил необычный разрыв в расписании событий Steam с 18 ноября по 8 декабря — сообщество считает этот период удобным окном для громкого анонса.

Помимо железа, внимание привлекают игровые слухи. Mooreslawisdead оставил загадочное сообщение: «Если вы поклонник Valve, проверьте новости примерно через 16 часов…», а другой инсайдер Kurakasis, известный достоверными утечками о разных проектах, добавил лаконичное «Габен, сделай это».

Интересно, что Shpeshal Nick написал: «Если то, что мне только что прислали в личных сообщениях, правда (большое «если»), то на следующей неделе GTA 6 может проиграть по уровню ажиотажа, ха-ха-ха».

Последнее сообщенее не связывают возможный анонс напрямую с Valve, но трудно представить другую игру, которая смогла бы вызвать такой же уровень хайпа, как GTA 6 — разве что Half-Life 3.

Есть и альтернативный вариант развития событий: вместе с анонсом нового VR-шлема может быть представлен сиквел Half-Life: Alyx. Этот сценарий напоминает 2019 год, когда вместе с Index была показана именно Alyx.

По слухам, Valve работает над новым проектом во вселенной Half-Life, рассчитанным специально на VR-устройство Deckard. Журналист МакВикер отмечал, что трейлер следующей игры уже готовится. В утечках фигурируют разные версии — от Half-Life 3 до отдельного VR-проекта Half-Life X, но совокупность сведений указывает на то, что речь идёт именно о проекте под новый VR-шлем.