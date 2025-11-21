По данным инсайдера, Half-Life 3 не должна быть представлена на The Game Awards 2025

27-я годовщина выхода Half-Life – 19 ноября – прошла без каких-либо заявлений от Valve, но слухи о возможном скором анонсе новой игры франшизы продолжают циркулировать. В последних отчётах Майк Стро из Insider Gaming сообщил в социальных сетях, что, по его данным, анонс состоится до конца 2025 года.

В серии своих постов Стро также подтвердил, что всё ещё работает над сбором как можно большего количества подтверждённой информации о слухах о анонсе Valve.

Мы все стараемся сделать всё правильно и не хотим называть дату или информацию, которую мы не смогли проверить, хотя бы план.



Как я уже говорил, мне сообщали , что Half-Life 3 не должно быть на The Game Awards 2025. Поэтому, если Джеффу не удастся договориться с ними о чём-либо, я всё ещё думаю, что это будет отдельный анонс.

Слухи о разработке Half-Life 3, а также о её анонсе в этом году, ходят уже довольно давно. Ранее на этой неделе инсайдер игровой индустрии NateTheHate отметил, что также получает от своих источников столь же противоречивую информацию о планах Valve. В серии постов в социальных сетях он отметил, что «работает над достижением консенсуса и извлечением истины из всей информации». В своих постах он также сообщил, что один из источников указал на дату объявления — 19 ноября.

Стро, в свою очередь, ранее указывал, что объявление Valve состоится «достаточно скоро». Хотя он не раскрыл подробностей, он всё же отметил, что игрокам следует «просто быть готовыми».