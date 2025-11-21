По данным инсайдера, Half-Life 3 не должна быть представлена на The Game Awards 2025

27-я годовщина выхода Half-Life – 19 ноября – прошла без каких-либо заявлений от Valve, но слухи о возможном скором анонсе новой игры франшизы продолжают циркулировать. В последних отчётах Майк Стро из Insider Gaming сообщил в социальных сетях, что, по его данным, анонс состоится до конца 2025 года.
В серии своих постов Стро также подтвердил, что всё ещё работает над сбором как можно большего количества подтверждённой информации о слухах о анонсе Valve.
Мы все стараемся сделать всё правильно и не хотим называть дату или информацию, которую мы не смогли проверить, хотя бы план.
Как я уже говорил, мне сообщали , что Half-Life 3 не должно быть на The Game Awards 2025. Поэтому, если Джеффу не удастся договориться с ними о чём-либо, я всё ещё думаю, что это будет отдельный анонс.
Слухи о разработке Half-Life 3, а также о её анонсе в этом году, ходят уже довольно давно. Ранее на этой неделе инсайдер игровой индустрии NateTheHate отметил, что также получает от своих источников столь же противоречивую информацию о планах Valve. В серии постов в социальных сетях он отметил, что «работает над достижением консенсуса и извлечением истины из всей информации». В своих постах он также сообщил, что один из источников указал на дату объявления — 19 ноября.
Стро, в свою очередь, ранее указывал, что объявление Valve состоится «достаточно скоро». Хотя он не раскрыл подробностей, он всё же отметил, что игрокам следует «просто быть готовыми».
Тошнит от таких новостей уже ,слухи да сплетни одни !
конкретно сейчас забавно следить за этим, весь интернет сплотился чтобы делать мемы по этой ситуации
Кто-то открыл портал на 10 лет назад.
это игра фантом! ее не будет никогда смиритесь
Ну то, что её никогда не будет это не 100%. Габен может её вообще без анонса бахнуть как лончтайтл для стим машин новых. А тут шизы какие-то рандомные даты называют и верят во что-то
принял, рандом из инета, поверим на слово.
по поводу новостей по хл3 у меня только одно состояние
Все надеятся на халфу 3,наивные дурочки
Рано или поздно её анонсируют и выпустят.
Когда-то давно, в 2017 году, было очень грустно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 отменили ещё в 2012ом и GSC Game World по сути перестала существовать. Но потом в 2018ом случилось "чудо" и состоялся переанонс. Дальше была туча переносов, проблемный релиз и, по сути, игру забыли уже через год после выхода. Но тут важен сам факт - игра вышла.
То же происходит с GTA VI - фанаты (включая меня) годами ждали анонса - и он случился (да, был очередной перенос, но я надеюсь все понимают, что игра рано или поздно всё равно выйдет?). Тот же трюк сработает и со следующим Mass Effect, и TES VI - сколько бы не пришлось ждать, рано или поздно данные проекты появятся на "полках" виртуальных магазинов.
Это я к чему... Valve, конечно, любят своих пользователей больше, чем другие мегакорпорации, но всё равно любят деньги не меньше. И не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять, что HL3 окупится мгновенно в тот самый момент когда откроют предзаказы. Более того - игра ещё и огромную прибыль принесёт. Прикол даже не в том, смогут ли Valve переплюнуть себя и совершить очередную революцию - тут просто всеобщий хайп и культовость мемов про ожидание третьей "Халфы" сделают своё дело. И сам "Габен", и всё аналитики в Valve это прекрасно понимают.
Кто-то может возразить "Да они получают в день/неделю/месяц с продаж игр/шапок в ТФ2/скинов в КС2 больше, чем удастся заработать за все всё время продаж данной игры!" - и это, отчасти, будет правдой. Только вот тут-то в дело и вступает тот самый момент про клиентоориентированность Valve.
Вот вы правда думаете, что они не хотят выпустить так горячо ожидаемую игру? Думаете им действительно доставляет удовольствие наблюдать за натуральными страданиями фанатов по всему миру? Я искренне верю, что единственная причина, по которой мы пока не увидели HL3 - это стремление Valve достигать новых вершин. Они не отказались от создания игр (и даже игр во вселенной Half Life) и попыток революционизировать гейминг - Alyx тому прямое доказательство. И вот когда технологии под всё это дело (читай: движок Source 2 и/или VR-гарнитуры), а после и сам проект дойдут до нужной Valve "кондиции", тогда эта игра и будет выпущена.
Также, рано или поздно, случится и с Portal 3/Left 4 Dead 3, возможно Team Fortress 3. Не уверен про Counter Strike 3/Dota 3, ибо там вряд ли что-то можно так кардинально поменять, чтобы игра осталась по сути той же (ибо киберспорт и все дела), но чтобы такой проект можно было гордо окрестить цифрой 3 в названии (переименование CS GO в CS2 чисто маркетинговый трюк).
Так что просто ждём. Как говорится, "Any second now" (с)
P.S. - И вот немного hopium-а для других адептов Полураспада и монтировки.
Использовав логический подход, у меня есть предположение, что анонс игры может произойти 5-7 декабря. Почему?
Во-первых, по слухам (да-да!...) игру должны анонсировать до конца 2025ого года. Предположим, что это действительно так.
Во-вторых, Valve не любят анонсировать свои проекты на чужих мероприятиях. Да, тот же Кейли давний друг Габена и имеет связи со студией и, опять же по слухам, Alyx должны были анонсировать на TGA, но из-за сливов им пришлось это сделать раньше. Опять же предположим, что Valve не будут анонсировать игру на TGA.
Соответственно остаётся весь декабрь и часть ноября. И вот тут пришло время использовать логику.
Чего может ждать Valve? Очередную годовщину оригинальной игры (27ую = 3*3*3 = Half Life 3 Confirmed!) они пропустили. Они обычно анонсируют игры по определённым дням (вторник-среда), но я сомневаюсь, что за анонсом такой игры не будет никакого скрытого подтекста (особенно учитывая любовь Valve ко всяким ARG и "отсылочкам"/скрытым деталям).
Собственно, первое что пришло мне в голову - это какие-то громкие события из предыдущих игр серии. Я начал гуглить и наткнулся на "расследование" человека на Reddit, который по косвенным признакам установил, что события Half Life 1 (также известное как "Black Mesa Incident"), которое длилось три дня началось именно 5 декабря. К тому же это будет пятница и что может быть лучше как анонсировать подобную игру в пятницу, чтобы все выходные игроки потом только и делали, что обсуждали всё это дело?
Гейб не из тех, кто делает игры ради денег. Он всегда экспериментирует и каждая его игра таковой является. Халфа 3 должна быть не просто игрой, а чем-то новым, запоминающся, удивительным. Тот же Аликс, который стал одной из лучших ВР игр.
Гейб Ньюэлл, мне кажется, хочет создать эффект внезапности: анонсировать тогда, когда никто особо ждать не будет. А тут каждый раз его обламывают очередные "инсайдеры" ))) И всякий раз, когда уже вот-вот что-нибудь объявить соберутся, появляется очередной "инсайдер" и Гейб, видя очередной всплеск ажиотажа, сидя на своей яхте, просто думает: "Оу, ну ладно, раз все ждут анонс завтра, то значит, точно как-нибудь в другой раз..."
Фраза "быть готовыми" звучит так словно до анонса ,надо собрать необходимый вещь-мешок , провиант, документы и в случае чп пройти в бункер или укрытие .
С инсайдерами всё понятно. А что говорят аутсайдеры? Станет ли ХЛ3 таким же объектом для камлания, как ГТА6?
🤡🤡🤡
сигнал понят, ждем TGA