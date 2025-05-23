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Half-Life 3 TBA
Экшен, Шутер, Научная фантастика
9 2 420 оценок

По слухам, ключевой сюжетный поворот Half-Life 3 может не понравится многим геймерам

butcher69 butcher69

По слухам, HLX, потенциальная Half-Life 3, может оказаться не такой однозначной, как надеялись фанаты. Инсайдер GabeFollower в беседе с другим утечкистом Tyler McVicker заявил, что ключевой сюжетный поворот игры, по его мнению, «может не понравиться людям». Детали при этом не раскрываются — инсайдеры избегают спойлеров, но уже ясно, что в сети идут бурные обсуждения, чем именно Valve рискует вызвать недовольство.

Впрочем, зная репутацию студии и её пристальное внимание к качеству, трудно поверить, что Valve допустит в Half-Life 3 неудачный сценарный ход. Игры компании всегда проходили жесткое тестирование, и странно было бы предположить, что в третьей части знаковой франшизы допустят серьёзный просчёт.

Согласно инсайдеру, проект HLX активно тестируется перед возможным летним показом и зимним релизом

По последним данным, HLX уже проходит этап тестирования и находится на финальной стадии разработки. Игра полностью играбельна, а команда сосредоточена на оптимизации. Официальный анонс, по слухам, может состояться уже летом, а релиз — зимой.

Кроме HLX, у Valve есть и другие проекты — например, ранняя разработка под кодовым именем Tf, о которой пока почти ничего не известно. Всё это говорит о том, что компания постепенно возвращается к активной разработке, и фанатам остаётся только ждать новостей.

9
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
LearnedSeverian

А может и понравится...а может и не понравится...А может найти тебя и окучить монтировкой?

10
suarez888

Фримен окажется не немым?

9
Freund Benno

окажется что Банри не просто друг Фримана

8
Roayal cat

Нет его просто забьют монтировкой

Stas776

Это наоборот, будет огромнейшим плюсом

Zloy Kladovchik

Похоже Фримена забьет клюшкой G-MEN в самом начале игры

6
Избранный Белиара

Монтировкой)))

3
0FILIN0

Может, вы пойдете на X с такими приколами, заезженная шутка. И почему так все жалеют Джоэла, он же сам сделал выбор в конце в пользу себя, то есть не в пользу человеческого, так что плевать на него, очередной отброс умер, и все так плачут о нем, когда он сам срал на всех.

3
Пользователь ВКонтакте

Грохнут Фримана, и будем играть за Аликс. Очень в духе современности. // Игорь Сергеев

6
BAZKIN

Фримена убьют в начале и играть все время будет Илаем Вэнсом
У него и монтировка в ноге сразу

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

хедкрабов с лоукика бить

Just_a_guy

Что же это за сценарный поворот такой неоднозначный. Фримен сменит пол и станет бодипозитивной активисткой? Фримена убьют в самом начале, и мы будем играть за хедкраба? Или и вовсе Фримена разбудят пощечинами, и окажется, что события первых двух частей ему приснились, а на самом деле он скромный лаборант, и весь геймплей Half-Life 3 — это чистка туалетов в лаборатории? Заинтриговали.

3
Hevin

Ну потом окажется что сити 17 вообще находится внутри Зена и всё это было симуляцией, а фримена отправят в космос на суицидальную миссию

1
ZombieMan1

Давайте уже анонсируйте, зря я что ли тут ставку делал в 10 к бонусов ?

RoboB

Тоже хотел туда поставить, но голосовалку уже прикрыли.

Кошачий комочек

вероятно нам раскроют тайну кто такой джимен. И это не понравится

RoboB
ключевой сюжетный поворот Half-Life 3 может не понравится многим геймерам

Модами поправят. Хоть какой выпустите уже...

RoboB

Аликс окажется мужиком.

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Все что угодно, только не повестка

AlexFoRestor

*Гордон погиб*