По слухам, ключевой сюжетный поворот Half-Life 3 может не понравится многим геймерам

По слухам, HLX, потенциальная Half-Life 3, может оказаться не такой однозначной, как надеялись фанаты. Инсайдер GabeFollower в беседе с другим утечкистом Tyler McVicker заявил, что ключевой сюжетный поворот игры, по его мнению, «может не понравиться людям». Детали при этом не раскрываются — инсайдеры избегают спойлеров, но уже ясно, что в сети идут бурные обсуждения, чем именно Valve рискует вызвать недовольство.
Впрочем, зная репутацию студии и её пристальное внимание к качеству, трудно поверить, что Valve допустит в Half-Life 3 неудачный сценарный ход. Игры компании всегда проходили жесткое тестирование, и странно было бы предположить, что в третьей части знаковой франшизы допустят серьёзный просчёт.
По последним данным, HLX уже проходит этап тестирования и находится на финальной стадии разработки. Игра полностью играбельна, а команда сосредоточена на оптимизации. Официальный анонс, по слухам, может состояться уже летом, а релиз — зимой.
Кроме HLX, у Valve есть и другие проекты — например, ранняя разработка под кодовым именем Tf, о которой пока почти ничего не известно. Всё это говорит о том, что компания постепенно возвращается к активной разработке, и фанатам остаётся только ждать новостей.
А может и понравится...а может и не понравится...А может найти тебя и окучить монтировкой?
Фримен окажется не немым?
окажется что Банри не просто друг Фримана
Нет его просто забьют монтировкой
Это наоборот, будет огромнейшим плюсом
Похоже Фримена забьет клюшкой G-MEN в самом начале игры
Монтировкой)))
Может, вы пойдете на X с такими приколами, заезженная шутка. И почему так все жалеют Джоэла, он же сам сделал выбор в конце в пользу себя, то есть не в пользу человеческого, так что плевать на него, очередной отброс умер, и все так плачут о нем, когда он сам срал на всех.
Грохнут Фримана, и будем играть за Аликс. Очень в духе современности. // Игорь Сергеев
Фримена убьют в начале и играть все время будет Илаем Вэнсом
У него и монтировка в ноге сразу
хедкрабов с лоукика бить
Что же это за сценарный поворот такой неоднозначный. Фримен сменит пол и станет бодипозитивной активисткой? Фримена убьют в самом начале, и мы будем играть за хедкраба? Или и вовсе Фримена разбудят пощечинами, и окажется, что события первых двух частей ему приснились, а на самом деле он скромный лаборант, и весь геймплей Half-Life 3 — это чистка туалетов в лаборатории? Заинтриговали.
Ну потом окажется что сити 17 вообще находится внутри Зена и всё это было симуляцией, а фримена отправят в космос на суицидальную миссию
Давайте уже анонсируйте, зря я что ли тут ставку делал в 10 к бонусов ?
Тоже хотел туда поставить, но голосовалку уже прикрыли.
вероятно нам раскроют тайну кто такой джимен. И это не понравится
Модами поправят. Хоть какой выпустите уже...
Аликс окажется мужиком.
Все что угодно, только не повестка
*Гордон погиб*