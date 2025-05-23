По слухам, ключевой сюжетный поворот Half-Life 3 может не понравится многим геймерам

По слухам, HLX, потенциальная Half-Life 3, может оказаться не такой однозначной, как надеялись фанаты. Инсайдер GabeFollower в беседе с другим утечкистом Tyler McVicker заявил, что ключевой сюжетный поворот игры, по его мнению, «может не понравиться людям». Детали при этом не раскрываются — инсайдеры избегают спойлеров, но уже ясно, что в сети идут бурные обсуждения, чем именно Valve рискует вызвать недовольство.

Впрочем, зная репутацию студии и её пристальное внимание к качеству, трудно поверить, что Valve допустит в Half-Life 3 неудачный сценарный ход. Игры компании всегда проходили жесткое тестирование, и странно было бы предположить, что в третьей части знаковой франшизы допустят серьёзный просчёт.

По последним данным, HLX уже проходит этап тестирования и находится на финальной стадии разработки. Игра полностью играбельна, а команда сосредоточена на оптимизации. Официальный анонс, по слухам, может состояться уже летом, а релиз — зимой.

Кроме HLX, у Valve есть и другие проекты — например, ранняя разработка под кодовым именем Tf, о которой пока почти ничего не известно. Всё это говорит о том, что компания постепенно возвращается к активной разработке, и фанатам остаётся только ждать новостей.