Пользователь с 4chan ещё в сентябре предсказал анонс Half-Life 3 на 18 ноября

Слухи вокруг Half-Life 3 достигли апогея с тех пор, как Valve объявила о новом наборе устройств. Многие поклонники франшизы ожидают, что компания представит игру в ближайшее время, поскольку несколько отраслевых экспертов раскрыли информацию о её разработке.

Ранее на этой неделе стали циркулировать слухи о том, что Valve может сделать ещё один громкий анонс в ближайший вторник, 18 ноября. Как выяснилось, анонимный пользователь 4chan ещё в сентябре озвучил эту дату, предоставив несколько других подробностей.

По данным пользователя, игру начали полноценно разрабатывать только в 2019 году. Проект возглавляет Робин Уокер, ответственный за Team Fortress, Team Fortress Classic, Team Fortress 2 и Half-Life: Alyx. В разработке участвует 95 человек. И самое главное - релиз должен состояться в первом квартале 2026 года.