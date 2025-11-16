ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 501 оценка

Пользователь с 4chan ещё в сентябре предсказал анонс Half-Life 3 на 18 ноября

monk70 monk70

Слухи вокруг Half-Life 3 достигли апогея с тех пор, как Valve объявила о новом наборе устройств. Многие поклонники франшизы ожидают, что компания представит игру в ближайшее время, поскольку несколько отраслевых экспертов раскрыли информацию о её разработке.

Ранее на этой неделе стали циркулировать слухи о том, что Valve может сделать ещё один громкий анонс в ближайший вторник, 18 ноября. Как выяснилось, анонимный пользователь 4chan ещё в сентябре озвучил эту дату, предоставив несколько других подробностей.

По данным пользователя, игру начали полноценно разрабатывать только в 2019 году. Проект возглавляет Робин Уокер, ответственный за Team Fortress, Team Fortress Classic, Team Fortress 2 и Half-Life: Alyx. В разработке участвует 95 человек. И самое главное - релиз должен состояться в первом квартале 2026 года.

Giggity

Так ждать продолжение такой себе игры , зачем?!

20
Алан Битаров

Она такая себе для тебя. Но не для большинства.

8
Giggity Алан Битаров

16
Giggity Алан Битаров

Ну как говорится , мухи не могут ошибаться )

14
K0t Felix
20
Ziyter7
8
Hall_1920

Ещё чучуть гайсы))))
2 дня)

7
Tommy451
5
InkubatorKlef

дадададда,канешна

Destroited

Боже в эту херню хоть кто-то верит ?

5
InkubatorKlef

какой нах предсказал,если еще нет какого-либо анонса

4
Destroited

он ванга не пачкайся об это

2
Great-heartedElio

анонимный пользователь 4chan сказал, значит точно выйдет

3
Lvinomord
3
Пользователь ВКонтакте

Сам Габен в курсе я надеюсь // Саша Семенов

2
illero

Ох как долго буду смеяться в случае, когда это снова окажется гоном))

1
