Предполагаемый разработчик ИИ, якобы работавший над Half-Life 3, уверяет, что анонс состоится 11 декабря

Предполагаемый разработчик искусственного интеллекта, утверждающий, что работал над технологиями для Half-Life 3 от Valve Corporation, уверяет, что анонс игры не за горами.

В сообщении на форумах Reddit, посвящённых Valve и Half-Life, пользователь Source2LeakAIML заявил, что, хотя он и не является сотрудником Valve, он работает в крупной лаборатории искусственного интеллекта (ИИ)/машинного обучения (МО), которая сотрудничает с компанией в разработке революционной технологии физики для игры. Хотя эта публикация не была подтверждена, она привлекла внимание из-за дополнительного утверждения о том, что официальный анонс Half-Life 3 запланирован на 11 декабря 2025 года.

По словам предполагаемого разработчика ИИ/МО, который заявил, что вскоре удалит свой аккаунт, препятствием для Valve при разработке Half-Life 3 были не сюжет или дизайн, а вычислительные затраты.

Прорыв, которого ждала Valve, заключался в возможности обрабатывать физические процессы, в частности, жидкости и разрушения, с помощью машинного обучения вместо дорогостоящих детерминированных вычислений.

Source2LeakAIML утверждает, что Valve интегрировала в Source 2 новый конвейер, который использует высокоточные симуляции методом прямого перебора только на этапе обучения. Эти симуляции используются для создания «наборов данных для наземного тестирования», которые обеспечивают работу моделей машинного обучения, способных предсказывать сложные физические взаимодействия в режиме реального времени. По его словам, этот подход позволяет «моделировать воду кинематографического качества, структурное разрушение в масштабе 1:1 и сложную физику транспортных средств, и всё это без проблем работает на графическом процессоре среднего уровня».

Утверждается, что аппаратное обеспечение фактически переложит самые сложные физические вычисления на предварительно обученные модели машинного обучения, что значительно снизит затраты времени на выполнение. По словам предполагаемого разработчика, эта технология может позволить создавать игры со «в 100 раз большей физической интерактивностью при менее чем 1% от исторических вычислительных затрат». Он называет Half-Life 3 флагманской демонстрацией этого достижения.

В последующем комментарии Source2LeakAIML упомянул ещё одну деталь. Он написал:

Окончательная информация: 11 декабря — дата анонса HL3. Возможно, я вернусь 12-го, чтобы ответить на дополнительные вопросы о физической составляющей. Приготовьтесь к тому, что вас поразит!

Майк Стро из Insider Gaming также недавно заявил, что Half-Life 3 будет анонсирована до конца этого месяца.