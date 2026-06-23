Разочарование года? Valve показала Steam Machine, но фанаты снова остались без Half-Life 3

Valve объявила цену и дату выхода Steam Machine. Steam Machine уже доступна сейчас за 1049 долларов. И, к удивлению никого, Valve не анонсировала новую игру Half-Life. Так что нет — Half-Life 3 не является стартовой игрой для Steam Machine.

Вся эта ситуация с HL3 просто смешная. В 2025 году «инсайдеры» и YouTube-блогеры утверждали, что Half-Life 3 будет показана на Summer Game Fest 2025. Когда этого не произошло, они заявили, что Valve анонсирует её вместе со Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame.

К удивлению никого, в ноябре 2025 года Valve снова не анонсировала Half-Life 3. И цель была сдвинута / планка была перенесена. Те же и новые «инсайдеры» и «утечки» утверждали, что HL3 будет анонсирована в момент, когда Valve раскроет цену и дату Steam Machine. Они были уверены, что это будет её стартовая игра. И они снова ошиблись… снова.

Именно поэтому редактор DSOGaming говорил свои читателям снизить ожидания. Очень легко распространять слухи о Half-Life 3. Это один из самых простых способов получить трафик. И снова и снова было доказано, что все эти «инсайдеры» несут чушь. Поэтому вам стоит перестать давать им просмотры, потому что они просто пользуются вами.

Теперь некоторые из вас могут сказать: «Но Джон (редактор DSOGaming), ты делаешь то же самое в этой статье». О, нет-нет-нет. Я не распространяю никаких фейковых слухов. Я не говорю, что у меня есть «новая инсайдерская информация», взятая из ниоткуда. Я просто получаю удовольствие от всей этой ситуации. Потому что почему бы и нет? Это всё очень смешно,

Это уже четвёртый или пятый раз всего за два года, когда «инсайдеры» сдвигают цель. Теперь они скажут, что Valve анонсирует игру на The Game Awards 2026. Я не верю, что найдётся хоть один идиот, который скажет, что её анонсируют на Gamescom 2026.

Вот и всё. Никакой Half-Life 3 для вас. Для тех, кто не жил в пузыре — это не должно быть сюрпризом. Так что вы сами виноваты, что верите всему, что читаете в интернете. Пусть это будет вам уроком. Пока вы не услышите это от самой Valve, Half-Life 3 — это пустышка и ничего больше.