Разработчик Valve Майк Мораски упомянул загадочный проект HLX на GameSoundCon

Композитор и разработчик Valve Майк Мораски упомянул проект HLX во время сессии вопросов и ответов на конференции GameSoundCon, состоявшейся накануне. HLX связывают с предполагаемой новой частью Half-Life, которую поклонники годами ждут под неофициальным названием Half-Life 3.

Само упоминание привлекло внимание фанатов, поскольку Valve официально не анонсировала Half-Life 3, а информация о HLX появляется преимущественно благодаря утечкам и находкам в материалах компании. Любые прямые отсылки к этому кодовому названию со стороны сотрудников Valve поэтому вызывают особый интерес сообщества.

Мораски известен своей работой над музыкой и звуковым оформлением игр Valve, включая проекты серии Half-Life. Поэтому его комментарии особенно интересны поклонникам, которые пытаются выяснить, чем сейчас занимается студия.

Valve пока не делала официальных заявлений о Half-Life 3 или сроках выхода новой игры серии. До появления дополнительных подробностей слова Мораски остаются поводом для обсуждений, но не подтверждением скорого возвращения франшизы.