Разработчик Valve Майк Мораски упомянул загадочный проект HLX на GameSoundCon

Композитор и разработчик Valve Майк Мораски упомянул проект HLX во время сессии вопросов и ответов на конференции GameSoundCon, состоявшейся накануне. HLX связывают с предполагаемой новой частью Half-Life, которую поклонники годами ждут под неофициальным названием Half-Life 3.
Само упоминание привлекло внимание фанатов, поскольку Valve официально не анонсировала Half-Life 3, а информация о HLX появляется преимущественно благодаря утечкам и находкам в материалах компании. Любые прямые отсылки к этому кодовому названию со стороны сотрудников Valve поэтому вызывают особый интерес сообщества.
Мораски известен своей работой над музыкой и звуковым оформлением игр Valve, включая проекты серии Half-Life. Поэтому его комментарии особенно интересны поклонникам, которые пытаются выяснить, чем сейчас занимается студия.
Valve пока не делала официальных заявлений о Half-Life 3 или сроках выхода новой игры серии. До появления дополнительных подробностей слова Мораски остаются поводом для обсуждений, но не подтверждением скорого возвращения франшизы.
Придётся кадироваться, если после анонса Третьего Пришествия Сэма еще и анонсируют Half-Life 3 (да хоть какой-нибудь)
Ой да насрать уже
Фанаты годов выпуска Half life 1-