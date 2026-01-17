ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 526 оценок

Слух: главным анонсом на TGA должна была стать Half-Life 3, но Valve поменяла планы и слот отдали Highguard

AceTheKing AceTheKing

Сегодня журналист Forbes Пол Тасси сообщил о том, что по его данным создатели Highguard не платили за размещение своего рекламного ролика в завершающей части церемонии The Game Awards - его добавили бесплатно:

Журналист сообщает, что создатели Highguard не платили за то, чтобы трейлер стал закрывающим The Game Awards 2025

По данным инсайдера AleXXorTV, изначально на этом месте планировался анонс Half-Life 3 для Steam Machine, но в итоге Valve отказалась от своих планов в последний момент из-за технических проблем с оперативной памятью.

После этого организатор шоу Джефф Кили предоставил финальный слот Highguard, что в итоге вызвало волну негатива в сети.

Комментарии:  11
Tommy451

инсайдер AleXXorTV

6
Батон Батоныч

Ну вот( ждуны негодуют.

3
sa1958

Ну сколько можно уже эти слухи слушать, если бы игра была её бы не отменили в последний момент из-за непонятной причины.

3
Дмитрий Борoвинский
2
Виталик47

Очень жду когда в сети будут моментально банить новости с заголовком "слух" высосанные из х.я очередным недовасяном, а лучше конечно расстрел того кто это новостное гуано постит.

2
Tommy451

такие "новости" форсят только на ПГ и только ради бонусов, если я напишу на реддите пост что халфа выйдет завтро в полдень, то новость тут же появится здесь

hamshut

Ага, оперативы не хватило, доя ИИ все скупили)

ModestDL

Гейб так зафанател от очередного конвейерного онлайн шутерка, что отменил одну из самых ожидаемых игр 20летия.

Lvinomord

Когда игра выйдет,никто не будет её покупать т.к будут уверены, что это очередной слух;)

EllaNF

Верим

agula98

Старые песни о главном, верим