Слух: главным анонсом на TGA должна была стать Half-Life 3, но Valve поменяла планы и слот отдали Highguard

Сегодня журналист Forbes Пол Тасси сообщил о том, что по его данным создатели Highguard не платили за размещение своего рекламного ролика в завершающей части церемонии The Game Awards - его добавили бесплатно:

По данным инсайдера AleXXorTV, изначально на этом месте планировался анонс Half-Life 3 для Steam Machine, но в итоге Valve отказалась от своих планов в последний момент из-за технических проблем с оперативной памятью.

После этого организатор шоу Джефф Кили предоставил финальный слот Highguard, что в итоге вызвало волну негатива в сети.