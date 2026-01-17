Слух: главным анонсом на TGA должна была стать Half-Life 3, но Valve поменяла планы и слот отдали Highguard

Сегодня журналист Forbes Пол Тасси сообщил о том, что по его данным создатели Highguard не платили за размещение своего рекламного ролика в завершающей части церемонии The Game Awards - его добавили бесплатно:
По данным инсайдера AleXXorTV, изначально на этом месте планировался анонс Half-Life 3 для Steam Machine, но в итоге Valve отказалась от своих планов в последний момент из-за технических проблем с оперативной памятью.
После этого организатор шоу Джефф Кили предоставил финальный слот Highguard, что в итоге вызвало волну негатива в сети.
инсайдер AleXXorTV
Ну вот( ждуны негодуют.
Ну сколько можно уже эти слухи слушать, если бы игра была её бы не отменили в последний момент из-за непонятной причины.
Очень жду когда в сети будут моментально банить новости с заголовком "слух" высосанные из х.я очередным недовасяном, а лучше конечно расстрел того кто это новостное гуано постит.
такие "новости" форсят только на ПГ и только ради бонусов, если я напишу на реддите пост что халфа выйдет завтро в полдень, то новость тут же появится здесь
Ага, оперативы не хватило, доя ИИ все скупили)
Гейб так зафанател от очередного конвейерного онлайн шутерка, что отменил одну из самых ожидаемых игр 20летия.
Когда игра выйдет,никто не будет её покупать т.к будут уверены, что это очередной слух;)
Верим
Старые песни о главном, верим