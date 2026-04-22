Слух: Half-Life 3 выйдет уже в 2026 году вместе с новой Steam Machine

Мир замер в ожидании: неужели это наконец-то происходит? Анонимный пользователь на Reddit взорвал игровое сообщество заявлением о том, что Half-Life 3 официально выйдет до конца этого года.
Главные подробности утечки:
- Железо и софт: Инсайдер утверждает, что Valve готовит к релизу новую версию Steam Machine. Дату её выхода специально подстроили под график релиза Half-Life 3, чтобы запустить их одновременно.
- Приоритеты Valve: По словам анонима, компания сейчас бросила все силы на эти два проекта.
- Ждать осталось недолго: Пользователь заявил, что больше официальных новостей появится в течение ближайших двух недель.
Стоит напомнить, что слухи о Half-Life 3 появляются каждый год, а анонимы с Reddit часто оказываются обычными троллями. Однако в свете успеха Half-Life: Alyx и слухов о проекте под кодовым названием «HLX», надежда жива как никогда.
А что каждый месяц на протяжение 10 лет пишут такую чушь так что я тоже думаю как каждый автор непонятно откуда беруший информацию от третьего дяди бабки жены габена. Half life 3 ВЫЙДЕТ ЗАВТРА!!!!!!!
мне друг сказал, его друг ссал с габеном, халфа 3 выйдет в июне
Читаю такие новости с 2007 года)
Почему 3,если уже 4 часть по сути?В виаре Аликс вообще самая крутая из всех частей.Так же и с Метро,не ту номерную часть называют.Там в шлеме можно по Московскому метро побродить как в жизни на станции Полянка.