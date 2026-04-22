Слух: Half-Life 3 выйдет уже в 2026 году вместе с новой Steam Machine

Мир замер в ожидании: неужели это наконец-то происходит? Анонимный пользователь на Reddit взорвал игровое сообщество заявлением о том, что Half-Life 3 официально выйдет до конца этого года.

Главные подробности утечки:

Железо и софт: Инсайдер утверждает, что Valve готовит к релизу новую версию Steam Machine. Дату её выхода специально подстроили под график релиза Half-Life 3, чтобы запустить их одновременно.

Приоритеты Valve: По словам анонима, компания сейчас бросила все силы на эти два проекта.

Ждать осталось недолго: Пользователь заявил, что больше официальных новостей появится в течение ближайших двух недель.

Стоит напомнить, что слухи о Half-Life 3 появляются каждый год, а анонимы с Reddit часто оказываются обычными троллями. Однако в свете успеха Half-Life: Alyx и слухов о проекте под кодовым названием «HLX», надежда жива как никогда.