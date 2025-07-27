Слух: В Half-Life 3 будет сюжетный поворот в духе Half-Life: Alyx

Несмотря на отсутствие официальных новостей о Half-Life 3, слухи вокруг проекта продолжают набирать обороты. Популярный инсайдер и датамайнер Gabe Follower поделился свежими подробностями о возможном повороте в сюжете триквела.
В недавнем подкасте, отвечая на вопрос подписчика, инсайдер объяснил, почему сюжет может не понравиться некоторым поклонникам:
«Я знаю твист, но не знаю, как его объяснят. Представь, что Half-Life: Alyx не вышла, и тебе говорят: „Мы отменим концовку Episode Two и пойдём другим путём“. Ты ждал 10 лет, а тебе говорят: „Этой концовки больше не существует“.»
По словам Gabe Follower, информация поступает от тестировщиков и подрядчиков, которые время от времени работают над игрой, а не напрямую от Valve. Так что пока всё это — слухи, пусть и от надёжного источника.
Удалось немного протестировать HL3. Игра реально существует и она в активной фазе разработки, но на данный момент очень сырая. Я думаю выйдет не раньше 2027.
Ну всё может быть.
Мне тоже удалось. По пятому кругу прохожу уже, пытаюсь сломать очередной билд, так как Габен вчера на совещании дал соотвествующее задание всему QA-отделу. Ходят слухи среди коллег, что Габен недоволен и скорее всего проект завернут в ближайшие полгода, а остальных перебросят на Dota 3.
Кстати, спросил у Габена про тебя, vegas99. Он ответил, что впервые слышит вообще о существовании такого под3алупного
Играл очень давно. Хз обычный шутан, среднего пошиба.
Скоро выХад ЖТА
Ну не знаю , без психопата Тревора будет не то )
Так он там и нафиг не нужен )
Если уж в 3-й части сюжет не завершат нормально и оставят "место для продолжения", то уж до Half-Life 4 я, видимо, не доживу уже - я играл в HL2 ребенком, а такими темпами я и состариться успею даже к HL3
Надеюсь мы все же поиграем в нее)
Габен тоже не вечный.
Третья часть не может выйти ,иначе из-за неё случится каскадный резонанс, габен о нас
Гордон возьмёт больничный перед hl1?
Барни купит ему пива, которое задолжал, Гордон уйдет в запой и его уволят с работы
Много воды утекло в момента выхода второй части
Хл3 не выйдет. Вот это поворот.
А сам half-life 3 будет то?
Судя по слухам которые длятся почти 2 десятка лет, то скоро выйдет)
Главное, чтоб в игре была атмосфера старой Халвы и, конечно же, весь спектр современных, графических технологий🙏 // Nvidia Power
// Vengel Bryde
Будет донатный магазин с скинами для Гордона.
Да главное чтоб сиськи были ёпт // Егор Краснов
Half-Life 3 вообще в курсе, что он существует?
Уже была эта новость давно
Подкаст был 2 дня назад, это по вашему "давно"? Если Вы имеете ввиду про то, что игрокам может не понравится сюжет HL3, тогда да. Просто в тот момент он особо не объяснил, что значит "Не понравится сюжет", в подкасте он более менее как-то ответил