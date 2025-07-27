ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 455 оценок

Слух: В Half-Life 3 будет сюжетный поворот в духе Half-Life: Alyx

RedDay13 RedDay13

Несмотря на отсутствие официальных новостей о Half-Life 3, слухи вокруг проекта продолжают набирать обороты. Популярный инсайдер и датамайнер Gabe Follower поделился свежими подробностями о возможном повороте в сюжете триквела.

В недавнем подкасте, отвечая на вопрос подписчика, инсайдер объяснил, почему сюжет может не понравиться некоторым поклонникам:

«Я знаю твист, но не знаю, как его объяснят. Представь, что Half-Life: Alyx не вышла, и тебе говорят: „Мы отменим концовку Episode Two и пойдём другим путём“. Ты ждал 10 лет, а тебе говорят: „Этой концовки больше не существует“.»

По словам Gabe Follower, информация поступает от тестировщиков и подрядчиков, которые время от времени работают над игрой, а не напрямую от Valve. Так что пока всё это — слухи, пусть и от надёжного источника.

83
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
vegas99

Удалось немного протестировать HL3. Игра реально существует и она в активной фазе разработки, но на данный момент очень сырая. Я думаю выйдет не раньше 2027.

32
sa1958

Ну всё может быть.

11
Max Dibister

Мне тоже удалось. По пятому кругу прохожу уже, пытаюсь сломать очередной билд, так как Габен вчера на совещании дал соотвествующее задание всему QA-отделу. Ходят слухи среди коллег, что Габен недоволен и скорее всего проект завернут в ближайшие полгода, а остальных перебросят на Dota 3.

16
Max Dibister

Кстати, спросил у Габена про тебя, vegas99. Он ответил, что впервые слышит вообще о существовании такого под3алупного

17
Святой Джо

Играл очень давно. Хз обычный шутан, среднего пошиба.

22
Jose Mane

Скоро выХад ЖТА

9
MNM 777 Jose Mane

Ну не знаю , без психопата Тревора будет не то )

3
_TEZ_ MNM 777

Так он там и нафиг не нужен )

2
rmplaton

Если уж в 3-й части сюжет не завершат нормально и оставят "место для продолжения", то уж до Half-Life 4 я, видимо, не доживу уже - я играл в HL2 ребенком, а такими темпами я и состариться успею даже к HL3

20
Jose Mane

Надеюсь мы все же поиграем в нее)

10
Ziyter7

Габен тоже не вечный.

3
Sivispacempb

Третья часть не может выйти ,иначе из-за неё случится каскадный резонанс, габен о нас

3
vertehwost

Гордон возьмёт больничный перед hl1?

12
Генерал Анатолий

Барни купит ему пива, которое задолжал, Гордон уйдет в запой и его уволят с работы

10
K0t Felix

Много воды утекло в момента выхода второй части

8
hpi

Хл3 не выйдет. Вот это поворот.

8
JIoMTuK

А сам half-life 3 будет то?

7
_TEZ_

Судя по слухам которые длятся почти 2 десятка лет, то скоро выйдет)

1
Пользователь ВКонтакте

Главное, чтоб в игре была атмосфера старой Халвы и, конечно же, весь спектр современных, графических технологий🙏 // Nvidia Power

7
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

6
Ziyter7

Будет донатный магазин с скинами для Гордона.

5
Пользователь ВКонтакте

Да главное чтоб сиськи были ёпт // Егор Краснов

4
cheezypizey

Half-Life 3 вообще в курсе, что он существует?

7
BAZKIN

Уже была эта новость давно

5
Artem1ik_2030

Подкаст был 2 дня назад, это по вашему "давно"? Если Вы имеете ввиду про то, что игрокам может не понравится сюжет HL3, тогда да. Просто в тот момент он особо не объяснил, что значит "Не понравится сюжет", в подкасте он более менее как-то ответил

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ