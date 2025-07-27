Слух: В Half-Life 3 будет сюжетный поворот в духе Half-Life: Alyx

Несмотря на отсутствие официальных новостей о Half-Life 3, слухи вокруг проекта продолжают набирать обороты. Популярный инсайдер и датамайнер Gabe Follower поделился свежими подробностями о возможном повороте в сюжете триквела.

В недавнем подкасте, отвечая на вопрос подписчика, инсайдер объяснил, почему сюжет может не понравиться некоторым поклонникам:

«Я знаю твист, но не знаю, как его объяснят. Представь, что Half-Life: Alyx не вышла, и тебе говорят: „Мы отменим концовку Episode Two и пойдём другим путём“. Ты ждал 10 лет, а тебе говорят: „Этой концовки больше не существует“.»

По словам Gabe Follower, информация поступает от тестировщиков и подрядчиков, которые время от времени работают над игрой, а не напрямую от Valve. Так что пока всё это — слухи, пусть и от надёжного источника.