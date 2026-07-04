Слух: Valve отложила анонс Half-Life 3, чтобы довести игру до нужного качества

Несмотря на отсутствие официальных новостей, Half-Life 3, известная внутри Valve под кодовым названием HLX, по-прежнему находится в активной разработке. Однако, по словам инсайдера и журналиста Тайлера Маквикера, анонс игры мог быть отложен из-за того, что некоторые элементы проекта не соответствовали внутренним стандартам качества студии.

В новом выпуске своего шоу Маквикер подчеркнул, что информация основана на слухах и ее следует воспринимать с осторожностью. По его данным, Valve решила сдвинуть сроки, чтобы доработать игру, а не выпускать или показывать ее в незавершенном состоянии.

Косвенно разработку HLX подтверждают регулярные датамайны Dota 2, Counter-Strike 2 и Deadlock. Энтузиасты продолжают находить в Source 2 новые технологии, которые, предположительно, готовятся именно для следующей Half-Life. Среди них — улучшенное сглаживание, современные системы частиц, поддержка дополнительных технологий масштабирования изображения, разрушаемое окружение и более продвинутая физика объектов.

Маквикер также считает, что за последнее время Valve значительно повысила технические требования проекта. По его мнению, игра изначально могла разрабатываться с прицелом на собственное устройство компании, однако позже этот план изменился, а проект перестал быть привязан к конкретному железу.

Ранее источники ожидали анонс Half-Life 3 еще осенью 2025 года, затем сроки сдвинулись на конец года. Теперь же, как утверждает инсайдер, даже внутри Valve могут не знать, когда проект будет готов к полноценному показу. По его словам, команда не хочет повторять ошибки прошлых отмененных версий игры и предпочитает представить Half-Life 3 только тогда, когда будет полностью уверена в результате.