Слух: Valve перебросила разработчиков CS2 и Dota 2 на новую Half-Life

Пока фанаты продолжают надеяться на возвращение культовой серии Half-Life, в сети появилась новая информация о загадочном проекте Valve. Поводом для обсуждений стало заявление аналитика киберспортивной организации Tundra Esports, выступающего под ником degaz.

По его словам, слухи о том, что задержка с выходом нового героя для Dota 2 связана с разработкой Deadlock, лишь отчасти верны. На самом деле основная часть команд, работавших над Dota 2 и CS2, сейчас задействована в другом, куда более амбициозном проекте — новой Half-Life, известной под внутренним названием HLX.

«Прямо сейчас над новым шутером Valve и вправду работает большая часть команды Dota 2 и CS2. Но это не Deadlock, а новая Half-Life (она же HLX). Многие разработчики Deadlock тоже временно перенесены на доработку этого проекта, поэтому и там были задержки с патчами», — отметил инсайдер.

По его утверждению, основная стадия разработки HLX уже близка к завершению. Это значит, что в ближайшее время сотрудники Valve начнут возвращаться в свои основные команды, что может ускорить обновления и для других игр компании.

Хотя официальных подтверждений от Valve нет, фанатское сообщество восприняло утечку как новый повод надеяться на скорый анонс.