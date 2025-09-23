ЧАТ ИГРЫ
Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 472 оценки

Слух: Valve перебросила разработчиков CS2 и Dota 2 на новую Half-Life

IKarasik IKarasik

Пока фанаты продолжают надеяться на возвращение культовой серии Half-Life, в сети появилась новая информация о загадочном проекте Valve. Поводом для обсуждений стало заявление аналитика киберспортивной организации Tundra Esports, выступающего под ником degaz.

По его словам, слухи о том, что задержка с выходом нового героя для Dota 2 связана с разработкой Deadlock, лишь отчасти верны. На самом деле основная часть команд, работавших над Dota 2 и CS2, сейчас задействована в другом, куда более амбициозном проекте — новой Half-Life, известной под внутренним названием HLX.

«Прямо сейчас над новым шутером Valve и вправду работает большая часть команды Dota 2 и CS2. Но это не Deadlock, а новая Half-Life (она же HLX). Многие разработчики Deadlock тоже временно перенесены на доработку этого проекта, поэтому и там были задержки с патчами», — отметил инсайдер.

По его утверждению, основная стадия разработки HLX уже близка к завершению. Это значит, что в ближайшее время сотрудники Valve начнут возвращаться в свои основные команды, что может ускорить обновления и для других игр компании.

Хотя официальных подтверждений от Valve нет, фанатское сообщество восприняло утечку как новый повод надеяться на скорый анонс.

21
13
Комментарии:  13
Рикочико

Габен сидит в своей яхте и такой:

"Ха, ну у вас и фантазия.."

Спойлер

Мы вообще 10 лет Рикошет Ремастер делаем.

6
nanouser1234

ждем! событие века как по мне!

2
InkubatorKlef

жди.еще лет 20,ждет он

Длинный ник чтобы не запо

Да, спасибо, помассировали мой гемморой.
С нетерпенем жду новых новостей про HLX.

1
Bella Ramsey

Опять ты! Где продолжение прохождения Зеленой Луны, Олег?

K0t Felix

Ох уж эти слухи

Gridon

Видимо про Deadlock, который уже существует и в который играют люди, все удобно забыли

InkubatorKlef

ну а где он?

rmplaton

"Плохо что ли? Хорошо!" (с)

Кому этот очередной мусор сервисный нужен? HL3 - другое дело )))

mister dendy

Официально по слухам

d3v1z0r

осталось ещё позвать уволенных г4вноделов конкорда, и тогда все будут в сборе. игра года 100%

Bella Ramsey

HLX = Half Life AlyX Ep. 2

создатель русского репа

