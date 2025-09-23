Слух: Valve перебросила разработчиков CS2 и Dota 2 на новую Half-Life

Пока фанаты продолжают надеяться на возвращение культовой серии Half-Life, в сети появилась новая информация о загадочном проекте Valve. Поводом для обсуждений стало заявление аналитика киберспортивной организации Tundra Esports, выступающего под ником degaz.
По его словам, слухи о том, что задержка с выходом нового героя для Dota 2 связана с разработкой Deadlock, лишь отчасти верны. На самом деле основная часть команд, работавших над Dota 2 и CS2, сейчас задействована в другом, куда более амбициозном проекте — новой Half-Life, известной под внутренним названием HLX.
«Прямо сейчас над новым шутером Valve и вправду работает большая часть команды Dota 2 и CS2. Но это не Deadlock, а новая Half-Life (она же HLX). Многие разработчики Deadlock тоже временно перенесены на доработку этого проекта, поэтому и там были задержки с патчами», — отметил инсайдер.
По его утверждению, основная стадия разработки HLX уже близка к завершению. Это значит, что в ближайшее время сотрудники Valve начнут возвращаться в свои основные команды, что может ускорить обновления и для других игр компании.
Хотя официальных подтверждений от Valve нет, фанатское сообщество восприняло утечку как новый повод надеяться на скорый анонс.
Габен сидит в своей яхте и такой:
"Ха, ну у вас и фантазия.."
Мы вообще 10 лет Рикошет Ремастер делаем.
ждем! событие века как по мне!
жди.еще лет 20,ждет он
Да, спасибо, помассировали мой гемморой.
С нетерпенем жду новых новостей про HLX.
Опять ты! Где продолжение прохождения Зеленой Луны, Олег?
Ох уж эти слухи
Видимо про Deadlock, который уже существует и в который играют люди, все удобно забыли
ну а где он?
"Плохо что ли? Хорошо!" (с)
Кому этот очередной мусор сервисный нужен? HL3 - другое дело )))
Официально по слухам
осталось ещё позвать уволенных г4вноделов конкорда, и тогда все будут в сборе. игра года 100%
HLX = Half Life AlyX Ep. 2
