Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 520 оценок

Слух: Valve воздерживаются от анонса Half-Life 3 из-за ситуации вокруг оперативной памяти

Инсайдер Майк Строу сообщает, что Valve не стали анонсировать Half-Life 3 в этом году из-за ситуации вокруг оперативной памяти.

По многочисленным слухам игра должна стать так называемым "launch title" для новой Steam Machine - поэтому в компании очень сильно обеспокоенны взлетом цен на оперативную память и то, как вся эта история может повлиять на их устройство. Из-за этого в Valve до сих пор не сошлись в окончательной цене за Steam Machine, а это в свою очередь задерживает анонс Half-Life 3 - по сообщениям из точников Майка Строу. Саму же Steam Machine все еще планируют выпустить весной 2026 года.

Строу также сообщил, что Valve никогда не собирались анонсировать Half-Life 3 на The Game Awards 2025, а все расплывчатые сообщения от Джеффа Кили, которые многие люди сочли за намеки на появление игры во время шоу - были не более чем хитрым приемом для подогрева интереса к мероприятию и увеличения его просмотров.

Ahnx

Нелепая, глупая отговорка.

Впрочем, к Valve никаких претензий нет, они ничего и не заявляли. Это скорее говорит об уровне интеллекта баранов, которые доверяют подобным "инсайдерам". О полном отсутствии мозгов у лошков.

14
ДаДжи

как меня эти новости по халве уже бесят.я не понимаю зачем и что именно ждут люди от этой игры

3
CRAZY rock GAME

Поддерживаю, когда выйдет Ведьмак 4 и Elder Scrolls фанаты будут также писать что скоро анонс Half Life 3 будет

3
utilizat0r CRAZY rock GAME

Минусы?

CRAZY rock GAME utilizat0r

Ты о чем? 🤔

CRAZY rock GAME

А в конце 2026 года скажут что специально не собирались делать анонс в 2026 году. Каждая новость об этой игре просто на смех пробирает 🤣

2
RuVeFilms Studio

Слух: Valve воздерживаются от анонса Half-Life 3 из-за ситуации вокруг погодных условий.

2
Wolfvital

Ну вот и причина вам, а вы думали ... щас подождите немного и анонсируют!

1
prince0

Это очередные "инсайдеры" пускающие слухи))

Твоя Мaмкa

Какая чушь, лишь бы отмазаться

Nodas

Во а вот и отмазки поперли

Super_Лось

Нелепая отговорка. Кто эти бараны, которые доверяют инсайдерюгам?

Gridon

Корпорация с бесконечным бюджетом от продажи воздуха в стиме якобы испугалась цен на плашки памяти ради мертвой платформы. Габену плевать на рынок железа он просто не умеет считать до трех а новость вкинули чтобы набить классы на шизофрении ждунов.