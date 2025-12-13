Слух: Valve воздерживаются от анонса Half-Life 3 из-за ситуации вокруг оперативной памяти

Инсайдер Майк Строу сообщает, что Valve не стали анонсировать Half-Life 3 в этом году из-за ситуации вокруг оперативной памяти.Инсайдер Майк Строу сообщает, что Valve не стали анонсировать Half-Life 3 в этом году из-за ситуации вокруг оперативной памяти.
По многочисленным слухам игра должна стать так называемым "launch title" для новой Steam Machine - поэтому в компании очень сильно обеспокоенны взлетом цен на оперативную память и то, как вся эта история может повлиять на их устройство. Из-за этого в Valve до сих пор не сошлись в окончательной цене за Steam Machine, а это в свою очередь задерживает анонс Half-Life 3 - по сообщениям из точников Майка Строу. Саму же Steam Machine все еще планируют выпустить весной 2026 года.
Строу также сообщил, что Valve никогда не собирались анонсировать Half-Life 3 на The Game Awards 2025, а все расплывчатые сообщения от Джеффа Кили, которые многие люди сочли за намеки на появление игры во время шоу - были не более чем хитрым приемом для подогрева интереса к мероприятию и увеличения его просмотров.
Нелепая, глупая отговорка.
Впрочем, к Valve никаких претензий нет, они ничего и не заявляли. Это скорее говорит об уровне интеллекта баранов, которые доверяют подобным "инсайдерам". О полном отсутствии мозгов у лошков.
как меня эти новости по халве уже бесят.я не понимаю зачем и что именно ждут люди от этой игры
Поддерживаю, когда выйдет Ведьмак 4 и Elder Scrolls фанаты будут также писать что скоро анонс Half Life 3 будет
Минусы?
Ты о чем? 🤔
А в конце 2026 года скажут что специально не собирались делать анонс в 2026 году. Каждая новость об этой игре просто на смех пробирает 🤣
Слух: Valve воздерживаются от анонса Half-Life 3 из-за ситуации вокруг погодных условий.
Ну вот и причина вам, а вы думали ... щас подождите немного и анонсируют!
Это очередные "инсайдеры" пускающие слухи))
Какая чушь, лишь бы отмазаться
Во а вот и отмазки поперли
Нелепая отговорка. Кто эти бараны, которые доверяют инсайдерюгам?
Корпорация с бесконечным бюджетом от продажи воздуха в стиме якобы испугалась цен на плашки памяти ради мертвой платформы. Габену плевать на рынок железа он просто не умеет считать до трех а новость вкинули чтобы набить классы на шизофрении ждунов.