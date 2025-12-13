Слух: Valve воздерживаются от анонса Half-Life 3 из-за ситуации вокруг оперативной памяти

Инсайдер Майк Строу сообщает, что Valve не стали анонсировать Half-Life 3 в этом году из-за ситуации вокруг оперативной памяти.Инсайдер Майк Строу сообщает, что Valve не стали анонсировать Half-Life 3 в этом году из-за ситуации вокруг оперативной памяти.

По многочисленным слухам игра должна стать так называемым "launch title" для новой Steam Machine - поэтому в компании очень сильно обеспокоенны взлетом цен на оперативную память и то, как вся эта история может повлиять на их устройство. Из-за этого в Valve до сих пор не сошлись в окончательной цене за Steam Machine, а это в свою очередь задерживает анонс Half-Life 3 - по сообщениям из точников Майка Строу. Саму же Steam Machine все еще планируют выпустить весной 2026 года.

Строу также сообщил, что Valve никогда не собирались анонсировать Half-Life 3 на The Game Awards 2025, а все расплывчатые сообщения от Джеффа Кили, которые многие люди сочли за намеки на появление игры во время шоу - были не более чем хитрым приемом для подогрева интереса к мероприятию и увеличения его просмотров.