Согласно инсайдеру, проект HLX активно тестируется перед возможным летним показом и зимним релизом

HLX, проект, который, как предполагается, будет Half-Life 3, широко тестируется перед возможным летним показом и зимним релизом, согласно слухам, циркулирующим в сети.

Во время недавней прямой трансляции Тайлер Маквикер, который в прошлом зарекомендовал себя как надежный источник утечек и слухов Valve, прокомментировал текущее состояние проекта HLX, который недавно упоминался в обновлениях для других игр, таких как Dota 2 и Counter-Strike 2, заявив, что его так тщательно и широко тестируют.

Комментируя, какой тип игры будет проект Half-Life 3 HLX, Тайлер Маквикер подтвердил, что это не будет VR-игра, как Alyx, и ее функции процедурной генерации не будут иметь ничего общего с генерацией ландшафта или другими механиками roguelike. Эти функции по сути станут следующим шагом для системы, подобной той, что лежит в основе Left 4 Dead Director, которая повлияет на такие функции, как двери, физика, реквизит, типы врагов и NPC.

Хотя официального объявления сделано не было, похоже, что дела у Half-Life 3 идут на лад, по словам инсайдера. Проект HLX продвинулся дальше, чем другие подобные проекты, и в настоящее время в него можно играть от начала до конца, контент или, по крайней мере, механика, вероятно, на данный момент сделаны, и команда разработчиков сосредоточена на оптимизации и полировке. Таким образом, инсайдер полагает, что игра может быть наконец представлена ​​этим летом для зимнего релиза.

Даже если проект HLX не является Half-Life 3, еще одна часть в серии была бы весьма желанной, учитывая, что Half-Life Alyx уже более 5 лет, и поклонникам серии пришлось довольствоваться проектами других серий, такими как демо Half-Life 2 RTX.