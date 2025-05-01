Согласно инсайдеру, проект HLX активно тестируется перед возможным летним показом и зимним релизом

HLX, проект, который, как предполагается, будет Half-Life 3, широко тестируется перед возможным летним показом и зимним релизом, согласно слухам, циркулирующим в сети.
Во время недавней прямой трансляции Тайлер Маквикер, который в прошлом зарекомендовал себя как надежный источник утечек и слухов Valve, прокомментировал текущее состояние проекта HLX, который недавно упоминался в обновлениях для других игр, таких как Dota 2 и Counter-Strike 2, заявив, что его так тщательно и широко тестируют.
Комментируя, какой тип игры будет проект Half-Life 3 HLX, Тайлер Маквикер подтвердил, что это не будет VR-игра, как Alyx, и ее функции процедурной генерации не будут иметь ничего общего с генерацией ландшафта или другими механиками roguelike. Эти функции по сути станут следующим шагом для системы, подобной той, что лежит в основе Left 4 Dead Director, которая повлияет на такие функции, как двери, физика, реквизит, типы врагов и NPC.
Хотя официального объявления сделано не было, похоже, что дела у Half-Life 3 идут на лад, по словам инсайдера. Проект HLX продвинулся дальше, чем другие подобные проекты, и в настоящее время в него можно играть от начала до конца, контент или, по крайней мере, механика, вероятно, на данный момент сделаны, и команда разработчиков сосредоточена на оптимизации и полировке. Таким образом, инсайдер полагает, что игра может быть наконец представлена этим летом для зимнего релиза.
Даже если проект HLX не является Half-Life 3, еще одна часть в серии была бы весьма желанной, учитывая, что Half-Life Alyx уже более 5 лет, и поклонникам серии пришлось довольствоваться проектами других серий, такими как демо Half-Life 2 RTX.
Если в этом году действительно анонсируют, то это будет очень больше событие. Для меня это важнее, чем GTA VI.
Да поздно уже - не выстрелит ..
Так она в любом случае будет приниматься средне, всё же слишком большие ожидания были от возможного продолжения, поэтому и тянут так долго.
Учитывая сколько в этом году вышло и еще выйдет хороших игр было бы крайне приятно увидеть еще и HL. Ждем, надеемся и верим
Не верю
Я сплю🥹
Проснитесь и пойте мистер Kollich
Спасибо за "новость".
Если третью халву действительно выпустят, то это определенно будет самым важным релизом за последние 2 десятилетия.
Правда это также может быть какой-нибудь спин-офф или ремейк первой части.
Дум, гта6, хл3... Што происходит?!?
И будет HLX продолжением Half Life Alyx, только от лица Илая, всё в том же VR, но играть в игру можно будет только если у тебя сборка компа от Валв, которая стоит 333.333 тысячи рублей, и доставка стоит дополнительно 33.333 тысячи рублей)))
Хотелось бы дожить до выпуска 3 части.
Поживём увидим