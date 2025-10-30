Тайлер МакВикер: анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре

Тайлер МакВикер, известный точными утечками по Half-Life: Alyx, сообщил о возможном скором анонсе долгожданной третьей части Half-Life в ноябре.

Согласно его данным, проект под кодовым названием HLX находится на финальной стадии разработки – игра уже полностью проходима, но Valve продолжает активную работу над деталями и максимально использует возможности движка Source 2.

Анализ утечек кода выявил ключевые улучшения: продвинутую физику объектов с реалистичными свойствами вроде плавучести и горючести, усовершенствованную симуляцию жидкостей, систему разрушаемых NPC и динамическую звуковую систему. МакВикер уточняет, что Valve традиционно придерживается стратегии «анонс и релиз рядом», что может означать непродолжительное ожидание после официального объявления.

При этом инсайдер призвал фанатов отделять проверенные данные от спекуляций, отметив, что часть распространяемых слухов может не соответствовать действительности. Если информация подтвердится, это станет первым официальным анонсом третьей части культовой серии за более чем 15-летний перерыв.

Напомним, что ранее Тайлер МакВикер заявлял, что анонс Half-Life 3 состоится летом, а полноценный релиз состоится уже зимой. Ранее датамайнер публиковал достоверную информацию о HLX и Deadlock.