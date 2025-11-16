Том Хендерсон намекает, что Valve может выпустить крупную игру в марте 2026 года вместе со Steam Machine

Надёжный инсайдер Том Хендерсон рассказал о том, что в марте следующего года должна выйти некая "большая игра" которую многие с нетерпением ждут.

Хендерсон говорит, что пока не может сказать, что это за игра, но учитывая то, что Steam Machine выйдет весной 2026 года, он намекает, что компания Valve может выпустить что-то крупное одновременно с выпуском Steam Machine.

По словам Хендерсона, есть вероятность, что анонс этой загадочной игры состоится уже в ближайшие несколько недель.