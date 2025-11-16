Том Хендерсон намекает, что Valve может выпустить крупную игру в марте 2026 года вместе со Steam Machine

Надёжный инсайдер Том Хендерсон рассказал о том, что в марте следующего года должна выйти некая "большая игра" которую многие с нетерпением ждут.
Хендерсон говорит, что пока не может сказать, что это за игра, но учитывая то, что Steam Machine выйдет весной 2026 года, он намекает, что компания Valve может выпустить что-то крупное одновременно с выпуском Steam Machine.
По словам Хендерсона, есть вероятность, что анонс этой загадочной игры состоится уже в ближайшие несколько недель.
........ портал 3. Нет, л4д3. Ура, ура, какой кайф.
онлайн шутер и ты знаешь какой
Team Fortress 3?
Ricochet 2
Я думаю, что игра Deadlock может выйти примерно в 2026 году. Это будет интересный проект, и, судя по всему, разработчики планируют оптимизировать игру для Steam Machine. Это значит, что игроки смогут наслаждаться качественной графикой и плавным игровым процессом на своих устройствах. Ожидание может быть долгим, но, надеюсь, игра оправдает все ожидания и предложит увлекательный игровой опыт!
Уже на 26 год? То есть 18 ноября не ждём?)
вообще нужно ждать 19 ноября из-за дня рождения халф лайф 1. Ну и глупо думать, что будет сразу релиз. Это просто будет анонс. Если будет )))