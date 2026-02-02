Утечки Source 2 указывают на то, что Half-Life 3 может стать самым масштабным проектом Valve

Новые находки в коде движка Source 2 вновь подогрели слухи о существовании Half-Life 3 — и на этот раз речь идёт не просто о разработке, а о потенциально самом амбициозном проекте в истории Valve.
По словам инсайдера Gabe Follower, игра действительно находится в производстве под внутренним названием HLX. Основные зацепки, по его утверждению, скрываются в обновлениях Source 2: хотя Valve старается не публиковать прямые упоминания проекта в общедоступных ветках, отдельные строки всё же периодически «просачиваются» из-за человеческого фактора.
Судя по этим утечкам, Half-Life 3 делает ставку на радикально продвинутую физическую симуляцию. В коде упоминаются зоны с изменённой гравитацией, где направление притяжения может меняться, а привычные понятия пола, стен и потолка теряют смысл. NPC якобы способны ориентироваться в таких пространствах, что открывает путь к погоням и сражениям на вращающихся или искривлённых поверхностях — особенно в инопланетных локациях вроде Зена.
Изменения затронут и стрельбу: источники указывают на отказ от классического hitscan в пользу полноценной баллистики. Пули и снаряды будут реагировать на гравитацию и окружение, а сами уровни станут «умными» — с симуляцией огня, электричества, жидкостей, деформаций и температурных эффектов. Все эти элементы должны работать в рамках единой системной физики.
Искусственный интеллект также обещает заметный скачок. В утечках фигурируют системы настроения, памяти и реакции NPC, улучшенная мимика и объёмное восприятие пространства. Модель урона, по слухам, станет сегментированной: персонажи будут реагировать на конкретные ранения, потерю брони и повреждение уязвимых зон, меняя поведение по ходу боя.
Отдельное внимание привлекла и судьба переиздания книги Raising the Bar, посвящённой разработке Half-Life 2. Valve анонсировала обновлённую версию с материалами по Episode 3 ещё на 2025 год, но релиз так и не состоялся. Gabe Follower предполагает, что задержка может быть неслучайной — часть контента якобы пересекается с идеями или сюжетными элементами Half-Life 3 и потому временно отложена.
Valve по-прежнему официально не подтверждает существование Half-Life 3, однако масштаб и характер утечек заставляют фанатов верить, что компания готовит не просто продолжение, а технологический скачок, сопоставимый с тем, каким в своё время стала Half-Life 2.
Ща как выйдет!
Так в Халфе Аликс такое есть в конце игры,по стенам и потолку ходишь.Эти находки видимо оттуда и есть,а приняли за новую часть))
Да не будут Valve выпускать Half-Life 3 по причине того что риск Обосраться на релизе с Ожиданиями от игроков слишком велик, понимаете да? игроки Слишком много ожидают от Half-Life 3 задрав себе планку Ожидания слишком высокую, а Габен как Предприниматель и Бизмесмен боится потерять "Доверия Аудитории, Снижение Акций компании и Масштабного Скандала вокруг игры Half-Life 3" по этим 3м причинам Габен и Valve не будут выпускать Half-Life 3 ибо игроки виноваты в том что "Слишком много чего ждут от игры", скорее выйдет Ремастер GTA 4 чем Valve выпустит Half-Life 3 из за собственных Страхов перед Игровым Сообществом.