Утечки Source 2 указывают на то, что Half-Life 3 может стать самым масштабным проектом Valve

Новые находки в коде движка Source 2 вновь подогрели слухи о существовании Half-Life 3 — и на этот раз речь идёт не просто о разработке, а о потенциально самом амбициозном проекте в истории Valve.

По словам инсайдера Gabe Follower, игра действительно находится в производстве под внутренним названием HLX. Основные зацепки, по его утверждению, скрываются в обновлениях Source 2: хотя Valve старается не публиковать прямые упоминания проекта в общедоступных ветках, отдельные строки всё же периодически «просачиваются» из-за человеческого фактора.

Судя по этим утечкам, Half-Life 3 делает ставку на радикально продвинутую физическую симуляцию. В коде упоминаются зоны с изменённой гравитацией, где направление притяжения может меняться, а привычные понятия пола, стен и потолка теряют смысл. NPC якобы способны ориентироваться в таких пространствах, что открывает путь к погоням и сражениям на вращающихся или искривлённых поверхностях — особенно в инопланетных локациях вроде Зена.

Изменения затронут и стрельбу: источники указывают на отказ от классического hitscan в пользу полноценной баллистики. Пули и снаряды будут реагировать на гравитацию и окружение, а сами уровни станут «умными» — с симуляцией огня, электричества, жидкостей, деформаций и температурных эффектов. Все эти элементы должны работать в рамках единой системной физики.

Искусственный интеллект также обещает заметный скачок. В утечках фигурируют системы настроения, памяти и реакции NPC, улучшенная мимика и объёмное восприятие пространства. Модель урона, по слухам, станет сегментированной: персонажи будут реагировать на конкретные ранения, потерю брони и повреждение уязвимых зон, меняя поведение по ходу боя.

Отдельное внимание привлекла и судьба переиздания книги Raising the Bar, посвящённой разработке Half-Life 2. Valve анонсировала обновлённую версию с материалами по Episode 3 ещё на 2025 год, но релиз так и не состоялся. Gabe Follower предполагает, что задержка может быть неслучайной — часть контента якобы пересекается с идеями или сюжетными элементами Half-Life 3 и потому временно отложена.

Valve по-прежнему официально не подтверждает существование Half-Life 3, однако масштаб и характер утечек заставляют фанатов верить, что компания готовит не просто продолжение, а технологический скачок, сопоставимый с тем, каким в своё время стала Half-Life 2.