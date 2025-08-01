В файлах игр Valve нашли свежие упоминания о Half-Life 3, намекающие на то, что игра близка к завершению

Counter-Strike 2 и Deadlock недавно получили крупные обновления. Игроки бросились копаться файлах в поисках упоминаний Half-Life 3. По всей видимости, их оказалось немало.

Один из найденных элементов — динамическая система моделирования ветра, которая повлияет на игровой процесс. Игроки предполагают, что она может быть частью более крупной погодной системы.

Также были обнаружены упоминания элементов, известных из более ранних игр серии, таких как защитное устройство Альянса Thumper и инопланетное насекомое, известное как Antlion.

В файлах обновления были обнаружены обновлённые элементы, связанные с механикой, уже появившейся в предыдущих патчах, такие как основанный на физике геймплей, улучшенный ИИ и моделирование термодинамических эффектов и транспортных средств.

Датамайнеры также отметили значительный объём рефакторинга кода и обширную документацию. Это важно, поскольку обычно это делается на поздних этапах разработки. Это также предполагает поддержку модов, возможно, уже в день релиза.

Эта последняя информация соответствует недавним слухам, которыми делился авторитетный инсайдер Gabe Follower. Он утверждает, что многие элементы игры уже полностью готовы и, в лучшем случае, требуют финальных технических штрихов. Некоторые разработчики, как сообщается, перешли к работе над другими проектами, что позволяет предположить, что они уже завершили свою часть работы над Half-Life 3. Он также утверждает, что в игре может быть реализована продвинутая баллистическая система, которая будет реалистично воспроизводить полёт каждого снаряда, учитывая, помимо прочего, гравитацию.

Однако имейте в виду, что это неофициальная информация и данные из файлов других, уже вышедших игр. Valve официально не подтверждала работу над HL 3, хотя подобные утечки появляются с начала 2024 года. В мае Тайлер Маквикер утверждал, что проект уже играбельный от начала до конца.