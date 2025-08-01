В файлах игр Valve нашли свежие упоминания о Half-Life 3, намекающие на то, что игра близка к завершению

Counter-Strike 2 и Deadlock недавно получили крупные обновления. Игроки бросились копаться файлах в поисках упоминаний Half-Life 3. По всей видимости, их оказалось немало.
Один из найденных элементов — динамическая система моделирования ветра, которая повлияет на игровой процесс. Игроки предполагают, что она может быть частью более крупной погодной системы.
Также были обнаружены упоминания элементов, известных из более ранних игр серии, таких как защитное устройство Альянса Thumper и инопланетное насекомое, известное как Antlion.
В файлах обновления были обнаружены обновлённые элементы, связанные с механикой, уже появившейся в предыдущих патчах, такие как основанный на физике геймплей, улучшенный ИИ и моделирование термодинамических эффектов и транспортных средств.
Датамайнеры также отметили значительный объём рефакторинга кода и обширную документацию. Это важно, поскольку обычно это делается на поздних этапах разработки. Это также предполагает поддержку модов, возможно, уже в день релиза.
Эта последняя информация соответствует недавним слухам, которыми делился авторитетный инсайдер Gabe Follower. Он утверждает, что многие элементы игры уже полностью готовы и, в лучшем случае, требуют финальных технических штрихов. Некоторые разработчики, как сообщается, перешли к работе над другими проектами, что позволяет предположить, что они уже завершили свою часть работы над Half-Life 3. Он также утверждает, что в игре может быть реализована продвинутая баллистическая система, которая будет реалистично воспроизводить полёт каждого снаряда, учитывая, помимо прочего, гравитацию.
Однако имейте в виду, что это неофициальная информация и данные из файлов других, уже вышедших игр. Valve официально не подтверждала работу над HL 3, хотя подобные утечки появляются с начала 2024 года. В мае Тайлер Маквикер утверждал, что проект уже играбельный от начала до конца.
Это фото моего инсайдера. Говорит что релиз новой халфы будет в промежуток между 1918-2054 годами.
Как он хорош.
Такому инсайдеру сложно не поверить,и в конце не хватает "Мамой клянусь".
Она уже как 18 лет близка к завершению, каждый год по словам инсайдеров все завершают и завершают
Что не день то новость о выходе халвы 3
Да. в этом году выйдет. У меня брат в валве работает. У Аликс будут сиськи 3 размера и их продвинутая физическая система, над которой работали полтора года.
Да, точно, мне вчера одна милфа в постели тоже проболталась про одного из своих сыновей, работающих в Вольво)
Неужто действительно скоро выйдет? Многовато в последнее время новостей про HL 3
Надежда конечно есть. После Аликс они же говорили, что воспряли духом и поняли, что еще могут делать что то годное. Было бы круто конечно. Дожил до выхода ХЛ3 и можно на этом заканчивать)))
Ясно.
20 лет читаю этот копиум.
*Шел 2099 год, "датамайнеры" все находили в играх Valve намеки на HL3*