В сети обсуждают возможную утечку скриншотов новой части Half-Life

В сети обратили внимание на изображения, которые позиционируются как ранние скриншоты следующей части Half-Life, известной в утечках под кодовым названием HLX. Кадры были первоначально опубликованы на платформе Discord и на форуме 4chan, после чего вызвали активные споры среди фанатов серии.

На предполагаемых скриншотах можно увидеть вид от первого лица, где главный герой держит в руках пистолет. В кадре также присутствует персонаж Илай Вэнс, внешность которого напоминает его модель из Half-Life Alyx, но с изменениями в одежде и более низким уровнем детализации. Действие разворачивается на фоне лесистой местности, напоминающей локацию Белая Роща, а в небе виден таинственный парящий объект синего цвета. В левом нижнем углу изображений присутствует строчка с отладочной информацией, где указано кодовое название HLX v1.4.LOCFILESTEST и дата 4 июня 2026 года.

Изображения быстро разошлись по тематическим сообществам, включая раздел Reddit, посвященный обсуждению Half-Life 3. Первоначально утверждалось, что скриншоты были выложены на сервере известного датамайнера Gabe Follower, однако позже выяснилось, что этот Discord сервер не связан с блогером напрямую и имеет небольшое количество участников. Данное обстоятельство заставило многих пользователей усомниться в достоверности утечки.

Среди игроков мнения касательно подлинности кадров разделились. Часть фанатов считает, что скриншоты являются подделкой, созданной на графическом движке Unreal Engine 5. В пользу этой теории приводят характерную для данного движка работу с освещением, густую растительность и стандартные объемные облака. Некоторые комментаторы также указали на то, что модель рук и пистолета напоминает ассеты из неофициального проекта Half-Life 2 RTX, а лицо Илая выглядит незаконченным.

С другой стороны, сторонники подлинности изображений отмечают, что на ранних этапах разработки проекты часто запускаются на низких настройках графики ради оптимизации производительности, что объясняет угловатость моделей и слабую детализацию некоторых элементов. Кроме того, наличие специфической строки отладки в стиле движка Source 2, который используется в современных играх Valve, довольно сложно сымитировать без публичного доступа к инструментам разработки.

Компания Valve традиционно не комментирует подобные слухи и утечки. Ранее в сети неоднократно появлялись упоминания проекта под кодовым именем HLX, который многие считают полноценным продолжением франшизы, однако официального анонса новой игры до сих пор не состоялось.