В сети обсуждают возможную утечку скриншотов новой части Half-Life

В сети обратили внимание на изображения, которые позиционируются как ранние скриншоты следующей части Half-Life, известной в утечках под кодовым названием HLX. Кадры были первоначально опубликованы на платформе Discord и на форуме 4chan, после чего вызвали активные споры среди фанатов серии.
На предполагаемых скриншотах можно увидеть вид от первого лица, где главный герой держит в руках пистолет. В кадре также присутствует персонаж Илай Вэнс, внешность которого напоминает его модель из Half-Life Alyx, но с изменениями в одежде и более низким уровнем детализации. Действие разворачивается на фоне лесистой местности, напоминающей локацию Белая Роща, а в небе виден таинственный парящий объект синего цвета. В левом нижнем углу изображений присутствует строчка с отладочной информацией, где указано кодовое название HLX v1.4.LOCFILESTEST и дата 4 июня 2026 года.
Изображения быстро разошлись по тематическим сообществам, включая раздел Reddit, посвященный обсуждению Half-Life 3. Первоначально утверждалось, что скриншоты были выложены на сервере известного датамайнера Gabe Follower, однако позже выяснилось, что этот Discord сервер не связан с блогером напрямую и имеет небольшое количество участников. Данное обстоятельство заставило многих пользователей усомниться в достоверности утечки.
Среди игроков мнения касательно подлинности кадров разделились. Часть фанатов считает, что скриншоты являются подделкой, созданной на графическом движке Unreal Engine 5. В пользу этой теории приводят характерную для данного движка работу с освещением, густую растительность и стандартные объемные облака. Некоторые комментаторы также указали на то, что модель рук и пистолета напоминает ассеты из неофициального проекта Half-Life 2 RTX, а лицо Илая выглядит незаконченным.
С другой стороны, сторонники подлинности изображений отмечают, что на ранних этапах разработки проекты часто запускаются на низких настройках графики ради оптимизации производительности, что объясняет угловатость моделей и слабую детализацию некоторых элементов. Кроме того, наличие специфической строки отладки в стиле движка Source 2, который используется в современных играх Valve, довольно сложно сымитировать без публичного доступа к инструментам разработки.
Компания Valve традиционно не комментирует подобные слухи и утечки. Ранее в сети неоднократно появлялись упоминания проекта под кодовым именем HLX, который многие считают полноценным продолжением франшизы, однако официального анонса новой игры до сих пор не состоялось.
Ну это настолько очевидный фейк, насколько вообще возможно.
Давайте ,выпустите в один день с гта,посмотрим кто кого))
ну-да, ну-да
Видно, что подделка. Но игру жду. Её явно делают.
Ага, с моделями деревьев из Left 4 Dead. Те, кто это делал, вообще видели, как Half-Life Alyx выглядит?