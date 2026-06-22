Valve троллит датамайнеров Half-Life 3 с помощью новой переменной в Dota 2

Valve знает, что вы читаете её код.

Valve добавила в Dota 2 новую переменную, которая, похоже, напрямую адресована датамайнерам, отслеживающим любые упоминания Half-Life 3.

По словам Gabe Follower, известного датамайнера Valve, последнее обновление Dota 2 содержит переменную с названием «m_bHackWhyAreYouGuysReadingOurVariableNames». Это не является подтверждением существования Half-Life 3. Напротив, разработчики Valve, судя по всему, прекрасно осознают, что даже самые незначительные внутренние обозначения теперь проверяются на наличие возможных отсылок к HLX.

HLX — это предполагаемое внутреннее название нового проекта во вселенной Half-Life, которое используют датамайнеры. За последние месяцы обнаруженные в играх Valve упоминания связывали с физическими системами, разрушениями, поведением транспорта и функциями, связанными с искусственным интеллектом. Однако Valve ничего из этого официально не подтверждала.

Новая переменная, возможно, стала самым явным признаком того, что Valve следит за всеми этими спекуляциями. Она также показывает, что компания не прочь подшутить над тем, насколько тщательно сообщество изучает каждое обновление Dota 2, Counter-Strike 2 или Steam.

Поклонники Valve ожидают новостей о HL3 дольше, чем обновления Steam Machine.

Как сообщалось ранее, Steam Machine и Steam Frame теперь ожидаются к выпуску этим летом. Более того, по слухам, уже на следующей неделе может быть снято новое эмбарго, предположительно связанное с обзорами и предзаказами. Многие поклонники Valve надеялись, что вместе с этими новостями появится и информация о Half-Life 3. Однако на данный момент ничто не указывает на то, что подобный анонс действительно состоится.