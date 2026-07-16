Ветеран Valve завершил 45-летнюю карьеру и загадочно ответил на вопрос о слухах вокруг проекта HLX

Разработчик Valve Кристофер Х. Грин (Christopher H. Green) объявил о своём втором уходе на пенсию, окончательно завершив карьеру в компьютерной индустрии, которая длилась 45 лет. В компанию он вернулся в 2023 году, однако спустя несколько лет вновь решил покинуть её.

В честь выхода на пенсию Грин провёл сессию вопросов и ответов на Reddit в сообществе r/Valve, где пользователи расспрашивали его о работе в Valve и будущем компании.

Во время обсуждения один из фанатов спросил разработчика, может ли он рассказать что-либо о загадочном проекте HLX, который многие связывают с новой частью серии Half-Life. На это Грин ответил:

Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос :-)

Несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений, лаконичный комментарий ветерана Valve вновь подогрел интерес к проекту HLX, вокруг которого уже долгое время ходят многочисленные слухи. По данным датамайнеров и инсайдеров, именно под этим кодовым названием внутри компании может разрабатываться новая игра во вселенной Half-Life, однако Valve по-прежнему официально не подтверждала существование проекта.