Всего одна GIF от Джеффа Кили снова заставила фанатов ждать скорого анонса Half-Life 3

Сообщество Half-Life 3 вновь погрузилось в теории и догадки — и все из-за одного короткого GIF-изображения, опубликованного Джеффом Кили перед Summer Game Fest. На анимации был показан обычный пар, но для фанатов Valve этого оказалось достаточно, чтобы начать строить новую цепочку намеков: пар — это Steam, Steam — это Valve, а значит где-то рядом может быть и долгожданная Half-Life 3.

Со стороны подобные догадки выглядят почти комично, но фанатов серии трудно в этом винить. За последние годы сообщество привыкло искать скрытые сигналы буквально во всем. Тем более сам Кили уже подогревал интерес подобными публикациями — от скриншотов Steam до изображений, напоминающих Цитадель из Half-Life 2. Правда, прошлые ожидания в итоге ни к чему не привели.

При этом слухи о разработке Half-Life 3 действительно продолжают всплывать. Дейтамайнеры регулярно находят упоминания новых проектов Valve, а инсайдеры утверждают, что игра может находиться на стадии полировки. Но проблема остается прежней: Valve никогда не играет по правилам индустрии и вполне способна анонсировать проект внезапно, без крупных шоу и презентаций.

Именно поэтому даже случайный GIF снова превратился в событие. Спустя столько лет фанаты все еще готовы поверить, что возвращение Гордон Фримен действительно близко.