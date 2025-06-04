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Half-Life 3 TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, Научная фантастика
9 2 432 оценки

Ждем анонс Half-Life 3? Яхта Гейба Ньюэлла остановилась в Калифорнии на фоне проведения Summer Game Fest

AceTheKing AceTheKing

На фоне непрекращающихся слухов о существовании и активной разработки Half-Life 3, которые появились в последний год, фанаты компании Valve продолжают искать новые намеки, которые могут указывать на скорый анонс игры.

Пользователи заметили, что Rocanante, яхта Гейба Ньюэлла пришвартовалась в Калифорнии - аккурат перед скорым проведением мероприятия Summer Game Fest, где по слухам и может состояться анонс игры. Конечно, это может быть обычным совпадение, но трудно представить, что теоретический анонс долгожданного триквела мог бы состояться без личного присутствия основателя Valve.

Надежный инсайдер Nate The Hate так же сообщил о том, что по его мнению Half-Life 3 действительно находится в разработке, но он не знает, когда именно состоится анонс игры.

Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Мы уже заждались...

10
EARTHBEWARE

Постарел. . . Постарел. . . И без фомки не так уж выглядит. Годы берут своё. И фомку забрали. . .

1
MORDORR

'' Яхта Гейба Ньюэлла остановилась в Калифорнии ''

6
MagneticEnnio

так это он насрал в реку?

1
Человек-Анекдот

Гейб, который просто приплыл смотреть презентацию , потому что ему стало скучно

1
JustA_NiceGuy

На самом деле он пошёл канализацию яхты освобождать.

Nodas

Что ?

Джо Лупа

Гаврик, ты сиди жди, а я спать пошел. Черкани потом че да как.

EARTHBEWARE

. . .

. . . и с киберпеньком выкатят. . .

Аспиринчик

Гейб, как Джордж Мартин, всё никак не может выпустить финал.

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Дед совсем схуднул( // Лидия Чурюмова