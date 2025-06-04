Ждем анонс Half-Life 3? Яхта Гейба Ньюэлла остановилась в Калифорнии на фоне проведения Summer Game Fest

На фоне непрекращающихся слухов о существовании и активной разработки Half-Life 3, которые появились в последний год, фанаты компании Valve продолжают искать новые намеки, которые могут указывать на скорый анонс игры.

Пользователи заметили, что Rocanante, яхта Гейба Ньюэлла пришвартовалась в Калифорнии - аккурат перед скорым проведением мероприятия Summer Game Fest, где по слухам и может состояться анонс игры. Конечно, это может быть обычным совпадение, но трудно представить, что теоретический анонс долгожданного триквела мог бы состояться без личного присутствия основателя Valve.

Надежный инсайдер Nate The Hate так же сообщил о том, что по его мнению Half-Life 3 действительно находится в разработке, но он не знает, когда именно состоится анонс игры.

Мероприятие Summer Game Fest 2025 пройдет в ночь с 6 на 7 июня в 00:00 по московскому времени.