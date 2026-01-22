Авторы Half-Life: Alyx NoVR решили элегантно пнуть жадного коллегу на фоне скандала с Cyberpunk 2077

Недавний конфликт между студией CD Projekt Red и создателем платной VR-модификации для Cyberpunk 2077 Люком Россом привлек внимание других представителей моддерского сообщества. Ситуацию прокомментировала команда, ответственная за проект Half-Life: Alyx NoVR, который позволяет проходить игру от Valve на обычных мониторах без использования шлема виртуальной реальности.
В своем заявлении разработчики решили противопоставить свой подход методам Люка Росса. В сообщении в социальной сети X они отметили, что наш мод всегда будет бесплатным. Авторы подчеркнули отсутствие планов по введению платного доступа через Patreon или иные сервисы. Они также выразили благодарность сотням тысяч геймеров, которые использовали их бесплатную модификацию на протяжении всех этих лет.
Реакция сообщества на это заявление оказалась положительной. Многие пользователи поддержали такой подход, называя его истинным духом моддинга. Проект Half-Life: Alyx NoVR действительно пользуется популярностью: по данным ModDB, он был загружен более 114 тысяч раз и имеет высокий рейтинг одобрения. Мод находится в раннем доступе с 2023 года и продолжает получать обновления.
Данное высказывание прозвучало на фоне отказа Люка Росса выполнить требование CD Projekt Red сделать его VR-мод для Cyberpunk 2077 бесплатным. Большинство игроков в этом споре встали на сторону разработчиков игры, осуждая попытку монетизации чужой интеллектуальной собственности. Однако у Росса нашлись и защитники, которые аргументируют свою позицию тем, что он фактически является единственным поставщиком качественных VR-адаптаций для современных AAA-блокбастеров.
В такую игру лучше и виаре катать, мод куцо выглядит
играть в вр игру без вр это то ещё извращение, как плоская женщина без отверстий))
Да нормально, я прошел и не испытывал больших трудностей. Многое работает. А вр брать ради одной игры это такое себе. Я в эту шляпу ещё во времена первого окулуса наигрался и продал его
Чет, не понимаю смысла в "наигрался и продал"? У вас у всех денег нету? На последние покупаете и продаете, чтобы прожить до получки или что? Вот я квест 2 купил в 2020 и он у меня был до 2024 года (я его потом подарил племяшу) и купил квест 3. Т.е. vr гарнитура у меня всегда под рукой. Нормальные проекты для vr выходят регулярно (да редко, но выходят), поэтому гарнитура большую часть лежит в ящике, но иногда я ее достаю и играю. Лежит, есть не просит, всегда можно достать и поиграть, если приспичит. А то и про мышку можно так написать: наигрался и продал, теперь без мышки комп юзаю)))
собрались плакать что у них отобрали единственное оправдание почему VR еще жив, по факту уже мертв
После игры на ВР, даже прикасаться к Half-Life: Alyx без ВР не хочца. Игра с ВР это настоящий некстген и вообще, для меня это чуть ли не та самая Half-Life 3.
сам прохожу на квесте 3 уже 4 глава, крч еще половину игра не прошел, но в целом да, пушка ракета
Ооо, да ты кайфуешь по полной! Квесте 3 - это шикардосно. Я играл в Вайв Космос, и по сравнению с Кветст 3, это неудобное ведро на голове с проводом.
даа, еще докупил крепление с батарейкой + лицевой интерфейс ( шелк с гелем ) и поэтому играю без провода, по кайфу ( через VD по кодеку AV1 )
Ооо как раз сегодня ночью Аликс в виаре полностью прошел впервые,просто шлем на днях купил.Игра огонь!Таких шедевров я ещё не видел.И кстати в русской озвучке Аликс озвучивает та же,что и героиню Киберпанка,по голосу узнал.
Какой ещё нафиг конфликт, г@внюк просто мягко получил по шапке и только. Но, нужно признать, что Люк Росс сделал хоруший мод.
У одни есть свободные деньги и время что бы делать что либо безплатно.
А других этого нет. // Александр Дельтазавр