Авторы Half-Life: Alyx NoVR решили элегантно пнуть жадного коллегу на фоне скандала с Cyberpunk 2077

Недавний конфликт между студией CD Projekt Red и создателем платной VR-модификации для Cyberpunk 2077 Люком Россом привлек внимание других представителей моддерского сообщества. Ситуацию прокомментировала команда, ответственная за проект Half-Life: Alyx NoVR, который позволяет проходить игру от Valve на обычных мониторах без использования шлема виртуальной реальности.

В своем заявлении разработчики решили противопоставить свой подход методам Люка Росса. В сообщении в социальной сети X они отметили, что наш мод всегда будет бесплатным. Авторы подчеркнули отсутствие планов по введению платного доступа через Patreon или иные сервисы. Они также выразили благодарность сотням тысяч геймеров, которые использовали их бесплатную модификацию на протяжении всех этих лет.

Реакция сообщества на это заявление оказалась положительной. Многие пользователи поддержали такой подход, называя его истинным духом моддинга. Проект Half-Life: Alyx NoVR действительно пользуется популярностью: по данным ModDB, он был загружен более 114 тысяч раз и имеет высокий рейтинг одобрения. Мод находится в раннем доступе с 2023 года и продолжает получать обновления.

Данное высказывание прозвучало на фоне отказа Люка Росса выполнить требование CD Projekt Red сделать его VR-мод для Cyberpunk 2077 бесплатным. Большинство игроков в этом споре встали на сторону разработчиков игры, осуждая попытку монетизации чужой интеллектуальной собственности. Однако у Росса нашлись и защитники, которые аргументируют свою позицию тем, что он фактически является единственным поставщиком качественных VR-адаптаций для современных AAA-блокбастеров.