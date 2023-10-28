Для модификации Half-Life: Alyx NoVR вышло обновление, вносящее улучшения в анимации

Команда, занимающаяся разработкой мода Half-Life: Alyx NoVR, только что выпустила новое обновление, которое привнесло в мод несколько замечательных улучшений анимации. В нем включены анимации для рук, кистей и оружия Аликс. Не забывайте, что это только начало.



В Animation Update #1 вас ожидает не-VR-анимации для стрельбы, бездействия, перезарядки и убирания в кобуру всего оружия и гранат. Руки и кисти Аликс также анимированы. Кроме того, появилась специальная кнопка для осмотра предметов и улучшенный фонарик. Читайте полные примечания к патчу ниже:

Анимированные руки и кисти Аликс

Анимации стрельбы, простоя, перезарядки и кобуры для всего оружия и гранат

Улучшения для всего оружия, которые можно визуально увидеть при каждом улучшении

Изменения в Combine Fabricator для более удобного использования игроком

Улучшения рефлекторного прицела, подчеркивающие слабые места противника

Специальная кнопка осмотра

Дополнительные загадки с тонером, добавленные по ходу игры

Улучшенный фонарик

Обновленный HUD с 3 анимированными сердечками (недоступно на Steam Deck)

Исправления в коллизиях с Джеффом и Страйдером для улучшения плавности игрового процесса

Другие исправления ошибок и обновления по всей игре

Мультиинструмент (может быть экипирован и анимирован, но в настоящее время не функционирует)

Смотрите релизный трейлер обновления ниже:

Данное обновление не распространяется на анимации, не влияющие на игровой процесс. Так, не ожидайте увидеть руку Аликс, положенную на станцию здоровья при получении первой помощи. Хорошей новостью является то, что команда планирует добавить их в следующих обновлениях.