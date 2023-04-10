И вот, наконец, время пришло. Команда разработчиков GB_2 выпустила новое обновление для Half-Life: Alyx NoVR Mod, которое позволяет насладиться всей кампанией целиком.
Помимо доступности всей кампании, обновление также решает ряд проблем и улучшает стабильность игры.
Если говорить более подробно, то теперь игроки могут хватать любые предметы на расстоянии, включая патроны и другие предметы. Кроме того, деревянные доски теперь можно отламывать от дверных проемов и дверей. Игроки также могут открывать краны, двери, шкафы и т.д., нажимая на кнопку E один или два раза для некоторых.
Скачать последнюю версию этого мода можно отсюда. Ниже вы также найдете новое геймплейное видео для него. Однако обратите внимание, что оно может содержать спойлеры.
Мододелы могли бы добавить ей руки, ноги и покачивание оружия при ходьбе, тогда было бы идеально
Со временем так и сделают.
Да, пока сыро, как по мне неиграбельно.
Вот этого и подождём 🙃
Делай.
В тех же пенумбрах и амнезиях можно было жамкать предметы без всяких VR.
Шикарно, как раз к выходу русика звука.
Ну что ж, теперь не нужно покупать VR)))
"Half-Life Alyx NoVR Mod наконец-то позволяет пройти всю кампанию"
"В настоящее время мод позволяет вам пройти игру до первых частей главы 7, всего из 11 глав мод приближается к игровому состоянию от начала до конца" https://www.playground.ru/half_life_alyx/file/half_life_alyx_igra_bez_vr_v_6_1-1615688
Какое странное построение последнего предложения. Вы уверены, что мод позволяет пройти игру от начала до конца, все главы без исключения?
Уверен, я полностью прошел игру с этим модом. Этот мод постоянно обновляется.
видео в помощь. Пройдено 100%
ну да а то как то нелепо смотритца
Жаль, что этот чувак пропал, но его вариант без вр в сто раз круче из всего, что я видел:
У него даже руки видно, когда Аликс оружие держит.
Та какой смысл, там коридорная, однообразная игра. Весь интерес во взаимодействии с предметами, на монике это будет скукотень
Не, я все таки в вр поиграю, ощущения не те будут
С прыжками там не очень, а ещё когда доходишь до деда в самом начале то дальше пройти не сможешь...потому что VR нужен!
Я пытался пройти, графика отличная, всё норм идёт и не вылетает, но увы, некоторые моменты пройти трудно и приходится скипать
обьясните как в начале нажать кнопку)))
Ждём приделывания конечностей
Ну, для "ознакомительных" целей, может подойдёт. Не играл в VR, но и так ясно, что без взаимодействия на уровне виртуальной реальности - от геймдизайна остались крошки.
Но нельзя не оценить проделанную работу.
а какой в этом смысл? Фишка аликса на 90% именно в ВР.
отсутствие шлема
без шлема ютуб эдишен в помощь.
Сюжет в играх видимо для галочки. Ведь вся суть в ВР. facepalm*
Где-то ностальгически заплакал Джон Кармак.
Да там не сюжета не геймплея, чисто под возможности ви ара, без него это инди мусор)
ни за что, на VR прошел, такой кайф, на клаве бред