Half-Life Alyx NoVR Mod наконец-то позволяет пройти всю кампанию ©

И вот, наконец, время пришло. Команда разработчиков GB_2 выпустила новое обновление для Half-Life: Alyx NoVR Mod, которое позволяет насладиться всей кампанией целиком.

Помимо доступности всей кампании, обновление также решает ряд проблем и улучшает стабильность игры.

Если говорить более подробно, то теперь игроки могут хватать любые предметы на расстоянии, включая патроны и другие предметы. Кроме того, деревянные доски теперь можно отламывать от дверных проемов и дверей. Игроки также могут открывать краны, двери, шкафы и т.д., нажимая на кнопку E один или два раза для некоторых.

Скачать последнюю версию этого мода можно отсюда. Ниже вы также найдете новое геймплейное видео для него. Однако обратите внимание, что оно может содержать спойлеры.