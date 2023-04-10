Half-Life: Alyx 23.03.2020
7.7 390 оценок

Half-Life Alyx NoVR Mod наконец-то позволяет пройти всю кампанию

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R_Mor
Новости

И вот, наконец, время пришло. Команда разработчиков GB_2 выпустила новое обновление для Half-Life: Alyx NoVR Mod, которое позволяет насладиться всей кампанией целиком.

Помимо доступности всей кампании, обновление также решает ряд проблем и улучшает стабильность игры.

Если говорить более подробно, то теперь игроки могут хватать любые предметы на расстоянии, включая патроны и другие предметы. Кроме того, деревянные доски теперь можно отламывать от дверных проемов и дверей. Игроки также могут открывать краны, двери, шкафы и т.д., нажимая на кнопку E один или два раза для некоторых.

Скачать последнюю версию этого мода можно отсюда. Ниже вы также найдете новое геймплейное видео для него. Однако обратите внимание, что оно может содержать спойлеры.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Jarvis666

Мододелы могли бы добавить ей руки, ноги и покачивание оружия при ходьбе, тогда было бы идеально

19
Legend_of_the_Hero

Со временем так и сделают.

0
synth17dm

Да, пока сыро, как по мне неиграбельно.

0
wehrmacht88

Вот этого и подождём 🙃

0
Инспектор Полижайкин-Бочкин

Делай.

0
Uilenspiegel

В тех же пенумбрах и амнезиях можно было жамкать предметы без всяких VR.

4
Кей Овальд

Шикарно, как раз к выходу русика звука.

4
Skyleq12

Ну что ж, теперь не нужно покупать VR)))

4
synth17dm

"Half-Life Alyx NoVR Mod наконец-то позволяет пройти всю кампанию"

"В настоящее время мод позволяет вам пройти игру до первых частей главы 7, всего из 11 глав мод приближается к игровому состоянию от начала до конца" https://www.playground.ru/half_life_alyx/file/half_life_alyx_igra_bez_vr_v_6_1-1615688

Какое странное построение последнего предложения. Вы уверены, что мод позволяет пройти игру от начала до конца, все главы без исключения?

3
553dark

Уверен, я полностью прошел игру с этим модом. Этот мод постоянно обновляется.

2
ТараканчЕг

видео в помощь. Пройдено 100%

-1
shumaher-253

ну да а то как то нелепо смотритца

2
hamshut

Жаль, что этот чувак пропал, но его вариант без вр в сто раз круче из всего, что я видел:

У него даже руки видно, когда Аликс оружие держит.

2
-S.E.R.G.E.Y.-

Та какой смысл, там коридорная, однообразная игра. Весь интерес во взаимодействии с предметами, на монике это будет скукотень

1
K.G.B

Не, я все таки в вр поиграю, ощущения не те будут

0
KOCMOC42

С прыжками там не очень, а ещё когда доходишь до деда в самом начале то дальше пройти не сможешь...потому что VR нужен!

Я пытался пройти, графика отличная, всё норм идёт и не вылетает, но увы, некоторые моменты пройти трудно и приходится скипать

0
РоМ4иК_Спб

обьясните как в начале нажать кнопку)))

0
Death to the Nazis

Ждём приделывания конечностей

0
Аристов--Черный

Ну, для "ознакомительных" целей, может подойдёт. Не играл в VR, но и так ясно, что без взаимодействия на уровне виртуальной реальности - от геймдизайна остались крошки.

Но нельзя не оценить проделанную работу.

0
Floww

а какой в этом смысл? Фишка аликса на 90% именно в ВР.

-2
saksnboom

отсутствие шлема

14
Razox saksnboom

без шлема ютуб эдишен в помощь.

-8
Shеpard

Сюжет в играх видимо для галочки. Ведь вся суть в ВР. facepalm*

4
Destroited Shеpard

Где-то ностальгически заплакал Джон Кармак.

0
Floww Shеpard

Да там не сюжета не геймплея, чисто под возможности ви ара, без него это инди мусор)

0
ValSpain

ни за что, на VR прошел, такой кайф, на клаве бред

-4