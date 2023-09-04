Мод NoVR для Half-Life: Alyx получит крупное обновление в октябре этого года ©

Команда моддеров, создавшая мод NoVR для Half-Life: Alyx, поделилась некоторыми новыми подробностями о крупном обновлении, которое выйдет в октябре этого года. Мод No VR для Half-Life Alyx позволяет играть в игру на устройствах без VR. И, по словам команды, октябрьское обновление внесет серьезные улучшения анимации в этот потрясающий мод.

Если говорить более подробно, то команда разработчиков GB_2 полностью смоделировала и анимировала руки и кисти Аликс. Команда моддеров также добавила анимацию стрельбы из оружия, анимацию простоя оружия, улучшения, а также анимацию перезарядки и убирания для всех трех видов оружия. Кроме того, команда обновила HUD игры и исправила ряд ошибок, присущих предыдущей версии.