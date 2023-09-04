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Half-Life: Alyx 23.03.2020
8 521 оценка

Мод NoVR для Half-Life: Alyx получит крупное обновление в октябре этого года

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monk70
Новости

Команда моддеров, создавшая мод NoVR для Half-Life: Alyx, поделилась некоторыми новыми подробностями о крупном обновлении, которое выйдет в октябре этого года. Мод No VR для Half-Life Alyx позволяет играть в игру на устройствах без VR. И, по словам команды, октябрьское обновление внесет серьезные улучшения анимации в этот потрясающий мод.

Если говорить более подробно, то команда разработчиков GB_2 полностью смоделировала и анимировала руки и кисти Аликс. Команда моддеров также добавила анимацию стрельбы из оружия, анимацию простоя оружия, улучшения, а также анимацию перезарядки и убирания для всех трех видов оружия. Кроме того, команда обновила HUD игры и исправила ряд ошибок, присущих предыдущей версии.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
RavenW89

другое дело

2
-zotik-

кто играл? и как?

0
Destroited

Прошел полностью, вполне играбельно но вот с апгрейдами там всё еще капец какая беда так что без трейнера играть это мазохизм.

-1
wulf1991

Круто ждем!!

0
ToOldforTHIS

Там только 3 вида оружия? Как так?

0
Кей Овальд

Отлично. Как раз на НГ и игру можно взять. Тем более теперь с озвучкой.

-1
JonhZoidberg

Как хорошо, что можно за 30к в кредит на пол года взять пику четвертую и не страдать глядя на эти деревянные анимации)

-2
DEAD S.n.A.k.e.

Там люди пишут, как урывают Quest 2 за 120$-200$ долларов в состоянии новых (правда не у "нас", а на ebay), так что, если постараться, можно и без кредитов обойтись. Не говоря уже о том, что буквально через месяц выйдет Quest 3 с pancake-линзами... Лично я перепройду Alyx чисто чтобы заценить визуальную разницу с Quest 2.

0