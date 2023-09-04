Мод NoVR для Half-Life: Alyx получит крупное обновление в октябре этого года

Команда моддеров, создавшая мод NoVR для Half-Life: Alyx, поделилась некоторыми новыми подробностями о крупном обновлении, которое выйдет в октябре этого года. Мод No VR для Half-Life Alyx позволяет играть в игру на устройствах без VR. И, по словам команды, октябрьское обновление внесет серьезные улучшения анимации в этот потрясающий мод.
Если говорить более подробно, то команда разработчиков GB_2 полностью смоделировала и анимировала руки и кисти Аликс. Команда моддеров также добавила анимацию стрельбы из оружия, анимацию простоя оружия, улучшения, а также анимацию перезарядки и убирания для всех трех видов оружия. Кроме того, команда обновила HUD игры и исправила ряд ошибок, присущих предыдущей версии.
другое дело
кто играл? и как?
Прошел полностью, вполне играбельно но вот с апгрейдами там всё еще капец какая беда так что без трейнера играть это мазохизм.
Круто ждем!!
Там только 3 вида оружия? Как так?
Отлично. Как раз на НГ и игру можно взять. Тем более теперь с озвучкой.
Как хорошо, что можно за 30к в кредит на пол года взять пику четвертую и не страдать глядя на эти деревянные анимации)
Там люди пишут, как урывают Quest 2 за 120$-200$ долларов в состоянии новых (правда не у "нас", а на ebay), так что, если постараться, можно и без кредитов обойтись. Не говоря уже о том, что буквально через месяц выйдет Quest 3 с pancake-линзами... Лично я перепройду Alyx чисто чтобы заценить визуальную разницу с Quest 2.