Опубликованно новое обновление о No-VR моде для Half Life Alyx от SoMNst

Мододел под именем SoMNst спустя более чем 11 месяцев с последнего обновления о моде наконец-то выпустил новое видео с обновлением мода No-VR для Half-Life Alyx. Как следует из названия, этот мод позволит вам играть в Half-Life: Alyx без VR устройств, используя лишь полную поддержку клавиатуры и мыши под которые автор и переделывает геймплей игры. В данный момент мод ещё находится в разработке и его пока что не возможно скачать. Также не стоит путать данный мод с другим модом который делается командой GB_2 Development Team, т.к. мод о котором идёт в речь в данной статье находятся в разработке дольше предыдущего и имеет немного другое видение для мода.
Ниже вы можете видеть список изменений которые произошли в моде с выхода предыдущего видео-обновления:
Коллизия:
- В исходной сборке Half-Life: Alyx, когда вы запускаете ее в Без VR режиме с помощью команды novr, невидимые стены, которые блокируют доступ игрока к некоторым запрещенным областям не работают должным образом. Исправление было сделано на уровне движка, чтобы решить эту проблему глобально.
- В оригинальной сборке Half-Life: Alyx есть части (в основном на всех картах), в которых игрок полностью застревает, и вам нужно использовать NOCLIP, чтобы восстановить положение игрока. Это было исправлено путем восстановления оригинальной функции движка, которая проверяет «зависание» игрока.
- В оригинальной сборке Half-Life: Alyx игрок не имеет коллизии с дверями в момент когда они открываются. Теперь все двери должны правильно взаимодействовать с коллизией игрока.
Сгенерированные скриптом лестницы:
Чтобы получить рабочие без ВР-ные лестницы (в оригинальной сборке Half-Life: Alyx), вам нужно добавить конкретную текстуру «лестницы» к конкретному объекту, а затем перестроить карту. Это может быть тяжелым и долгим процессом из-за времени компиляции карты. В этом моде мы не перестраиваем и не модифицируем игровые карты, все делается с использованием комбинации LUA VScript, C++ и других инструментов. Вот почему автор мода решил написать небольшую систему ладдеров, которая использует некоторые существующие функции в движке, чтобы таким образом заставить работать без ВР-ные лестницы (это возможно благодаря внедрению dll).
Панорамное меню
Главное меню/меню паузы теперь полностью функционально. В оригинальной сборке Half-Life: Alyx в режиме без VR, меню появляется за пределами карты и имеет много проблем, но все эти проблемы были решены:
- Теперь меню появляется перед глазами игрока.
- Ввод мышью работает (включая клики)
- Меню панорамы больше не мерцает и положение не меняется
Это мы ждём
За всё время ожидания уже десять раз можно было бы отложить с обедов/зарплат 300 долляров на Quest 2 и пройти игру так, как она задумывалась, а не ждать моды, которые убивают весь её геймплей, лол. В крайнем случае можно было бы взять гарнитуру на прокат и за выходные всё пройти за намного меньшие деньги. Но зачем, ведь намного интереснее втыкать в плоский экран и пробжать по всем довольно маленьким локациям с клавамышью за пару часов, верно?
И чем они отличаются, делал бы один для геймпада другой для клаво-мыши, было бы полезней.
Этот мод в разработке два года, и здесь у Аликс есть руки, когда игрок достаёт оружие, здесь есть анимации перезарядки, здесь можно цельтеся как в обычном шутере. В общем, здесь очень много интересного.