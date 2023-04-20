Опубликованно новое обновление о No-VR моде для Half Life Alyx от SoMNst ©

Мододел под именем SoMNst спустя более чем 11 месяцев с последнего обновления о моде наконец-то выпустил новое видео с обновлением мода No-VR для Half-Life Alyx. Как следует из названия, этот мод позволит вам играть в Half-Life: Alyx без VR устройств, используя лишь полную поддержку клавиатуры и мыши под которые автор и переделывает геймплей игры. В данный момент мод ещё находится в разработке и его пока что не возможно скачать. Также не стоит путать данный мод с другим модом который делается командой GB_2 Development Team, т.к. мод о котором идёт в речь в данной статье находятся в разработке дольше предыдущего и имеет немного другое видение для мода.

Ниже вы можете видеть список изменений которые произошли в моде с выхода предыдущего видео-обновления:

Коллизия:

В исходной сборке Half-Life: Alyx, когда вы запускаете ее в Без VR режиме с помощью команды novr, невидимые стены, которые блокируют доступ игрока к некоторым запрещенным областям не работают должным образом. Исправление было сделано на уровне движка, чтобы решить эту проблему глобально. В оригинальной сборке Half-Life: Alyx есть части (в основном на всех картах), в которых игрок полностью застревает, и вам нужно использовать NOCLIP, чтобы восстановить положение игрока. Это было исправлено путем восстановления оригинальной функции движка, которая проверяет «зависание» игрока. В оригинальной сборке Half-Life: Alyx игрок не имеет коллизии с дверями в момент когда они открываются. Теперь все двери должны правильно взаимодействовать с коллизией игрока.

Сгенерированные скриптом лестницы:

Чтобы получить рабочие без ВР-ные лестницы (в оригинальной сборке Half-Life: Alyx), вам нужно добавить конкретную текстуру «лестницы» к конкретному объекту, а затем перестроить карту. Это может быть тяжелым и долгим процессом из-за времени компиляции карты. В этом моде мы не перестраиваем и не модифицируем игровые карты, все делается с использованием комбинации LUA VScript, C++ и других инструментов. Вот почему автор мода решил написать небольшую систему ладдеров, которая использует некоторые существующие функции в движке, чтобы таким образом заставить работать без ВР-ные лестницы (это возможно благодаря внедрению dll).

Панорамное меню

Главное меню/меню паузы теперь полностью функционально. В оригинальной сборке Half-Life: Alyx в режиме без VR, меню появляется за пределами карты и имеет много проблем, но все эти проблемы были решены: