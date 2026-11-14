Представлен сюжетный VR-мод Half-Life: Voyager для Half-Life: Alyx с выходом альфа-версии в декабре

3D-художник и аниматор Райан Вильгельм опубликовал дебютный трейлер фанатской VR-модификации Half-Life: Voyager на базе Half-Life: Alyx, альфа-версия которой станет доступна уже в декабре. Ранее автор прославился благодаря анимационному сериалу Half-Life: Off World Assignment. Изначально разработчик планировал выпускать уровни для виртуальной реальности в связке с новыми сериями своего шоу, однако позднее переработал концепцию и выделил их в самостоятельную игру.

Завязка Half-Life: Voyager берет начало в кабине вертолета рядом с Илаем Вэнсом сразу после финала Half-Life 2: Episode 2 и Half-Life: Alyx, но уводит повествование в сторону от поисков Борея в Арктике. Вместо этого Гордона Фримена вновь перехватывает G-Man и помещает героя в странные измерения, разорванные портальными штормами и вортэссенцией. Вооружившись монтировкой, физику придется сражаться с существами из мира Зен и войсками Альянса, чтобы найти путь на свободу. В качестве декораций выступят сжатые версии знакомых локаций Черной Мезы и Сити 17 на движке Source 2, а также абсолютно новые места - дом самого Гордона и исследовательский центр в Инсбруке, где ученый проходил стажировку до инцидента в Нью-Мексико.

По словам создателя, проект задумывался как компактное признание в любви культовой серии: полное прохождение займет около 2-3 часов на 6 картах, охватывающих 3 разные локации. Вся геометрия уровней уже полностью завершена, поэтому до декабрьского релиза автору остается лишь доработать скрипты, исправить баги и подтянуть оптимизацию. Музыкальным сопровождением в анонсирующем ролике послужили композиции штатного композитора Valve Майка Мораски, задающие тревожный тон происходящему.

Чтобы сразу остудить пыл фанатов, изголодавшихся по полноценному продолжению франшизы, Райан Вильгельм оставил развернутое пояснение в комментариях к трейлеру на YouTube.

Этот проект не является попыткой воссоздать Episode 3 или сделать сиквел серии Half-Life. Voyager представляет собой небольшую альтернативную историю во вселенной Half-Life, разворачивающуюся после событий Half-Life: Alyx. Пожалуйста, настраивайтесь на компактную, но хорошо отполированную кампанию для Half-Life: Alyx, а не на продолжение Half-Life 2, Alyx, HLX или Episode 3.

- Райан Вильгельм, создатель Half-Life: Voyager

Повышенное внимание к любым новостям по вселенной сейчас подогревается регулярными находками датамайнеров вокруг таинственного проекта Valve под кодовым названием HLX, который недавно случайно упомянул сам Майк Мораски во время выступления на конференции GameSoundCon. На этом фоне зрители под роликом шутят, что сообщество получит фанатский HLX раньше официального анонса. Сюрреалистичные пейзажи с парящими в небе обломками и гигантскими монолитами многие игроки сравнили с Бездной из Dishonored, а также с атмосферой F.E.A.R. и Into the Radius. Вместе с тем часть аудитории раскритиковала баланс звука в трейлере за слишком громкую музыку, заглушающую реплики персонажей, а также обратила внимание на нетипичный для серии показ Гордона Фримена со спины.

Отдельной темой для споров ожидаемо осталась эксклюзивность мода для шлемов виртуальной реальности. Владельцы обычных ПК уже активно интересуются в комментариях, будет ли Half-Life: Voyager совместим со сторонними сборками вроде NoVR, позволяющими проходить кампанию с помощью клавиатуры и мыши, поскольку сама Valve так и не выпустила официальную версию Half-Life: Alyx для плоских экранов.