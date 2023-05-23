Релиз совсем скоро: Студия GamesVoice выпустила новую демонстрацию русской озвучки к Half-Life: Alyx ©

Студия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой к Half-Life: Alyx. Релиз состоится в течение недели.

Мы постарались максимально точно передать особенности звучания персонажей вселенной Half-Life и вернули к своим ролям всех возможных актёров.

VR-игры Half-Life: Alyx вышла в 2020 году эксклюзивно для шлемов виртуальной реальности и является приквелом к событиям Half-Life 2. Игра получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от игроков, и считается одной из лучших VR-игр.