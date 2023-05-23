Half-Life: Alyx 23.03.2020
7.8 435 оценок

Релиз совсем скоро: Студия GamesVoice выпустила новую демонстрацию русской озвучки к Half-Life: Alyx

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой к Half-Life: Alyx. Релиз состоится в течение недели.

Мы постарались максимально точно передать особенности звучания персонажей вселенной Half-Life и вернули к своим ролям всех возможных актёров.

VR-игры Half-Life: Alyx вышла в 2020 году эксклюзивно для шлемов виртуальной реальности и является приквелом к событиям Half-Life 2. Игра получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от игроков, и считается одной из лучших VR-игр.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Merelone

Жаль прошел, не дождавшись)

Повод перепройти ещё раз не косясь на субтитры)

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OculusMortem

Шикарно, скоро будем перепроходить этот шедевр для ВР.

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NegativePolygon

Очень классно но плохо что нужен VR чтобы поиграть(

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