18 ноября 2019 года Valve неожиданно объявила о разработке Half-Life: Alyx — первой за долгое время новой игры во вселенной Half-Life. Компания сообщила об этом коротким сообщением в соцсетях, не сопроводив его ни трейлером, ни скриншотами. Тем не менее новость мгновенно привлекла внимание поклонников, которые годами ждали возвращения серии.

С тех пор прошло семь лет, но Half-Life 3 так и не была официально анонсирована. В прошлом году появилось множество слухов о проекте под кодовым названием HLX, который, как предполагается, и является третьей частью серии. Некоторые инсайдеры ожидали анонса осенью 2025 года, однако Valve так и не выступила с заявлением. Даже загадочное новогоднее сообщение актёра Майка Шапиро, озвучивающего G-Man, не привело к каким-либо новостям.

По сведениям источников, Valve действительно планировала представить HLX, но отложила анонс из-за того, что некоторые элементы игры оказались недостаточно качественными. О том, что именно потребовало доработки, неизвестно. При этом, как утверждает издание, проект не отменили, а разработка продолжается.

В пользу этого говорят и недавние находки энтузиастов. В конце октября известный инсайдер Тайлер Маквикер обнаружил новые упоминания, связанные с редактором карт Hammer, боевыми кораблями Альянса и другими элементами разработки. Кроме того, во время одной из трансляций сотрудник Valve Майк Мораски упомянул HLX, рассказав, что проект получит собственную версию системы HDR, используемой в Deadlock.

Другой инсайдер, Gabe Follower, также сообщал о новых графических возможностях, появившихся в Counter-Strike 2. Среди них — параллаксное текстурирование и эффекты инея. Эти технологии уже применяются на зимней версии карты Cobblestone, но могут пригодиться и в HLX. По предположению издания, это особенно интересно с учётом того, что концовка Half-Life 2: Episode Two оставила Гордона Фримена перед экспедицией в Арктику.